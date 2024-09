Deyverson não poderá enfrentar o Vasco pela Copa do Brasil; entenda

Deyverson comemora seu gol no jogo Atlético-MG x Fluminense pela Copa Libertadores (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 09:31 • Belo Horizonte (MG)

Herói do Atlético-MG nos dois gols contra o Fluminense para classificar às semifinais da Libertadores, Deyverson não poderá enfrentar o Vasco pela Copa do Brasil. O atleta atuou pelo Cuiabá, contra a Portuguesa RJ, na segunda fase do torneio, o que o impossibilita de jogar contra o Cruz-maltino pelo Galo. Todavia, ele está livre para entrar na competição continental e Brasileirão.

➡️ Deyverson comenta sobre gols decisivos na Libertadores: ‘Deus sempre aponta para mim’

O desfalque de Deyverson terá um peso enorme ao Atlético-MG, visto que o atacante tem sido o elemento surpresa do clube mineiro: nas últimas duas partidas, ele marcou três gols e concedeu uma assistência.

O camisa 9 desembarcou em Belo Horizonte no início de agosto para suprir as necessidades do ataque do Atlético-MG. À época, Hulk estava fora por lesão na panturrilha direita e a equipe precisava de um nome para ocupar o espaço.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com grande atuação e domínio absoluto, o Galo bateu o atual campeão Fluminense, nesta quarta-feira (25), por 2 a 0, no jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Os gols saíram na etapa final, marcados por Deyverson, que saiu do banco quase no fim do primeiro tempo para se tornar herói da classificação.

Depois do compromisso contra o Palmeiras, fora de casa, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG encara o Vasco pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, na quarta-feira do dia 2 de outubro, em São Januário.