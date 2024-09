Renato Gaúcho em Grêmio x Criciúma em partida atrasada pela 5ª rodada do Brasileirão (FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 08:41 • Porto Alegre (RS)

O Grêmio não conseguiu manter a boa sequência no Brasileirão e perdeu para o Criciúma, em partida atrasada válida pela 5ª rodada da competição, na noite de quarta-feira (25). A derrota, no entanto, gerou questionamentos ao técnico Renato Gaúcho, que ameaçou sair do comando e "sugeriu" colocar Pep Guardiola no seu lugar.

- Não sei quem é bom para vocês. Na minha opinião o melhor técnico do mundo é o Guardiola, você vê o time dele de mais de 1 bilhão. Ele é muito bom. Talvez o Guardiola sirva para vocês aqui no Brasil. Talvez com três, quatro meses de trabalho ele seja questionado - declarou Renato Gaúcho.

- Põe o Guardiola aqui. Mas com o grupo, que é muito bom, mas com esses valores. Eu me garanto, sou muito bom, mas quando eu achar que estou atrapalhando, vou embora, pego algumas malas pra botar minhas medalhas e faixas que ganhei - acrescentou.

O time gaúcho tem oscilado no campeonato e não consegue engrenar. Das 26 partidas disputadas até o momento, o Tricolor foi vazado pelo menos uma vez, em 19. No total São 34 gols sofridos, média de 1,31 por jogo no Brasileirão.

Com o resultado e ainda com um jogo a menos, o Grêmio desce para a 14ª colocação, com 31 pontos e é ultrapassado justamente pelo seu rival da noite. A equipe gaúcha volta a campo no sábado (28), no embate contra o Botafogo, às 21h (de Brasília), no Mané Garrincha.