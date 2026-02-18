Conteúdo Especial

A corrida pelo posto de Rei das Américas está oficialmente aberta. A partir desta quarta-feira (18), quando a bola rolar pela fase preliminar da Copa Libertadores, começa também a disputa individual mais simbólica do continente: quem será o melhor jogador da América do Sul em 2026? Com brasileiros entrando em campo fora de casa — o Bahia diante do O'Higgins, no Chile, e o Botafogo encarando o Real Potosí, a 4 mil metros de altitude — a temporada já nasce com roteiro dramático e candidatos de peso.

E nomes não faltam. No Bahia, Everton Ribeiro surge como referência técnica e currículo. Campeão da Libertadores em 2019 e 2022, ele conhece o caminho das decisões e pode ser o fator de desequilíbrio em uma campanha surpreendente. Do lado alvinegro, a revelação argentina Montoro, de apenas 18 anos, desponta como fenômeno precoce. Se mantiver o nível das atuações recentes, entra forte na conversa.

Mas a disputa não se limita a Bahia e Botafogo. Atual vencedor, Giorgian De Arrascaeta tenta repetir o feito após temporada histórica pelo Flamengo, coroada com a Libertadores de 2025. Ele, inclusive, superou ninguém menos que Lionel Messi, que havia conquistado a MLS pelo Inter Miami.

A concorrência interna é pesada: Memphis Depay, no Corinthians, Kaio Jorge, no Cruzeiro, e Jhon Arias, no Palmeiras. Fora do Brasil, pesos pesados como Edinson Cavani, do Boca Juniors, e Ángel Di María, no Rosario Central, prometem não facilitar.

O prêmio já esteve nas mãos de gigantes como Pelé, Diego Maradona, Ronaldinho Gaúcho e Enzo Francescoli. Ele é tão difícil de vencer que apenas três jogadores conquistaram a honraria três vezes: Elías Figueroa, Carlos Tévez e Zico.

Nos últimos anos, o domínio brasileiro é evidente. Títulos recentes de Grêmio, Flamengo, Santos, Fluminense e Botafogo impulsionaram vencedores como Luan, Gabriel Barbosa, Pedro, Marinho, Luiz Henrique e Germán Cano. Nos últimos três anos, dois estrangeiros brilharam atuando no Brasil — Arrascaeta e Cano — consolidando o país como referência técnica do continente.

A Libertadores mal começou, mas a pergunta já ecoa pelos estádios sul-americanos: quem será o próximo Rei das Américas?

Lista dos Reis da América:

2025 - Arrascaeta (URU) - Flamengo

2024 - Luiz Henrique (BRA) - Botafogo

2023 - Germán Cano (ARG) - Fluminense

2022 - Pedro (BRA) - Flamengo

2021 - Julián Álvarez (ARG) - River Plate

2020 - Marinho (BRA) - Santos

2019 - Gabriel Barbosa (BRA) - Flamengo

2018 - Gonzalo Martínez (ARG) - River Plate

2017 - Luan (BRA) - Grêmio

2016 - Miguel Borja (COL) - Atlético Nacional

2015 - Carlos Sánchez (ARG) - River Plate

2014 - Teófilo Gutiérrez (COL) - River Plate

2013 - Ronaldinho Gaúcho (BRA) - Atlético-MG

2012 - Neymar (BRA) - Santos

2011 - Neymar (BRA) - Santos

2010 - D'Alessandro (ARG) - Internacional

2009 - Verón (ARG) - Estudiantes

2008 - Verón (ARG) - Estudiantes

2007 - Salvador Cabañas (PAR) - América do México

2006 - Matías Fernández (CHI) - Colo-Colo

2005 - Carlos Tévez (ARG) - Corinthians

2004 - Carlos Tévez (ARG) - Boca Juniors

2003 - Carlos Tévez (ARG) - Boca Juniors

2002 - Cardozo (PAR) - Toluca

2001 - Juan Román Riquelme (ARG) - Boca Juniors

2000 - Romário (BRA) - Vasco

1999 - Javier Saviola (ARG) - River Plate

1998 - Martín Palermo (ARG) - Boca Juniors

1997 - Marcelo Salas (CHI) - River Plate

1996 - Chilavert (PAR) - Vélez Sársfield

1995 - Enzo Francescoli (URU) - River Plate

1994 - Cafu (BRA) - São Paulo

1993 - Carlos Valderrama (COL) - Junior Barranquilla

1992 - Raí (BRA) - São Paulo

1991 - Oscar Ruggeri (ARG) - Vélez Sársfield

1990 - Raúl Amarilla (PAR) - Olimpia

1989 - Bebeto (BRA) - Vasco

1988 - Ruben Paz (URU) - Racing Club

1987 - Carlos Valderrama (COL) - Deportivo Cali

1986 - Antonio Alzamendi (URU) - River Plate

1985 - Romerito (PAR) - Fluminense

1984 - Enzo Francescoli (URU) - River Plate

1983 - Sócrates (BRA) - Corinthians

1982 - Zico (BRA) - Flamengo

1981 - Zico (BRA) - Flamengo

1980 - Diego Maradona (ARG) - Argentinos Juniors

1979 - Diego Maradona (ARG) - Argentinos Juniors

1978 - Mario Kempes (ARG) - Valencia (ESP)

1977 - Zico (BRA) - Flamengo

1976 - Elías Figueroa (CHI) - Internacional

1975 - Elías Figueroa (CHI) - Internacional

1974 - Elías Figueroa (CHI) - Internacional

1973 - Pelé (BRA) - Santos

1972 - Teófilo Cubillas (PER) - Alianza Lima

1971 - Tostão (BRA) - Cruzeiro