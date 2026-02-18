O Botafogo ampliou sua sequência negativa ao ser derrotado pelo Flamengo no último domingo. O revés por 2 a 1 marcou a quinta derrota consecutiva da equipe na temporada, algo que não ocorria desde o período do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

De acordo com levantamento do portal "O Gol", a última série semelhante havia sido registrada entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Na ocasião, o clube acumulou seis derrotas seguidas, todas pela competição nacional, em uma campanha que culminou na queda para a Série B.

Pior sequência do Botafogo na 'Era SAF'

A atual série de resultados negativos inclui derrotas em diferentes competições e, majoritariamente, em clássicos. No recorte mais recente, o Botafogo foi superado por Fluminense, Grêmio, Vasco, novamente Fluminense e Flamengo. O desempenho defensivo e a dificuldade em sustentar resultados voltaram a ser pontos de questionamento.

Até então, na era SAF, a pior sequência de derrotas do clube era de quatro partidas consecutivas, registrada em temporadas anteriores. A nova marca, portanto, representa o pior momento do Botafogo desde a reestruturação administrativa.

Jogadores do Botafogo reclamam com árbitro, no duelo contra o Flamengo, no Campeonato Carioca (Foto: André Fabiano/Código 19/Gazeta Press)

O cenário aumenta a pressão sobre o técnico Martin Anselmi, que convive com cobranças por ajustes táticos e respostas rápidas dentro de campo. A eliminação no Campeonato Carioca intensificou o ambiente de cobrança em General Severiano.

A sequência ocorre em meio a um início de temporada irregular. Nos confrontos diante de equipes da Série A, o Botafogo tem encontrado dificuldades para manter competitividade, refletindo diretamente nos resultados recentes.

