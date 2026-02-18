Libertadores começa com hegemonia histórica do Brasil e estreias de Bahia e Botafogo
Time brasileiros venceram as últimas sete decisões da competição
- Matéria
- Mais Notícias
A América do Sul volta a respirar Libertadores, mas com um protagonista claro nos últimos anos: o Brasil. A partir desta quarta-feira (18), tem início para os times brasileiros mais uma edição da Copa Libertadores, marcada por uma hegemonia verde e amarela difícil de contestar.
Relacionadas
O país conquistou as últimas sete edições do torneio e, nesse período, apenas duas finais não tiveram um duelo exclusivamente brasileiro. Em 2019, o Flamengo superou o River Plate por 2 a 1, em Lima - com dois gols de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Já em 2023, o Fluminense bateu o Boca Juniors também por 2 a 1, no Rio de Janeiro - golaço de John Kennedy na prorrogação. Curiosamente, a supremacia nacional começou justamente quando a competição passou a ser decidida em final única, em campo neutro.
As decisões recentes reforçam o domínio: em 2025, o Flamengo venceu o Palmeiras por 2 a 1, em Lima; em 2024, o Botafogo derrotou o Atlético Mineiro por 3 a 1, em Buenos Aires - o ano de Luiz Henrique; em 2022, o Flamengo superou o Athletico Paranaense; em 2021, o Palmeiras levou a melhor sobre o Flamengo; e, em 2020, o Verdão venceu o Santos.
Agora, a edição de 2026 começa com dois brasileiros na fase preliminar. O Bahia estreia fora de casa contra o O'Higgins, no Chile, tentando abrir vantagem para decidir a classificação diante de sua torcida. Já o Botafogo encara o Nacional Potosí, a 4 mil metros de altitude, em um dos cenários mais desafiadores do continente.
Além deles, o Brasil terá outros seis representantes: Flamengo, Fluminense, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol. O sorteio da fase de grupos está marcado para 18 de março.
Se a hegemonia continuará ou se novos protagonistas surgirão, apenas o campo dirá. Mas, pelo retrospecto recente, o Brasil larga mais uma vez como o país a ser batido na América do Sul.
Confira como estão os representantes brasileiros:
FLAMENGO 🔴⚫
Atual campeão, o Flamengo aposta novamente na liderança técnica de Arrascaeta.
- Tenho enorme gratidão porque o que temos conquistado neste clube nos últimos anos é algo que ficará na história. Estamos construindo, temos muita coisa para conquistar - afirmou o uruguaio.
Para 2026, o time se reforçou ainda mais e trouxe um prata da casa. Lucas Paquetá, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro - 42 milhões de euros (cerca de R$ 263 milhões) - chegou para tornar o time rubro-negro ainda mais poderoso.
TIME-BASE: Rossi, Varela, Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Paquetá, Pedro e Samuel Lino (Everton Cebolinha). Técnico: Filipe Luís
PALMEIRAS 🟢⚪
O Palmeiras mantém a força coletiva e a experiência recente em decisões. O técnico Abel Ferreira chega a sua sétima temporada no comando do Verdão. A equipe se reforçou com Jhon Arías, ex-Wolverhampton e campeão da Libertadores com o Fluminense em 2023.
Em 2026, Abel vai tentar entrar no seleto grupo de treinadores com três conquistas de Libertadores. Apenas dois nomes aparecem nessa lista: os argentinos Osvaldo Zubeldía e Carlos Bianchi.
TIME-BASE: Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício; Jhon Arías, Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.
FLUMINENSE 🟢🔴
O Fluminense tenta repetir a solidez que o levou ao título continental em 2023. Sem reforços de peso, o técnico Luís Zubeldía tem conquistado os resultados com boas apresentações. O Tricolor é semifinalista do Campeonato Carioca e vai enfrentar o Vasco na próxima fase do torneio estadual.
TIME-BASE: Fabio, Samuel Xavier, Jemmes, Freytes (Ignacio), Rene; Martinelli, Bernal e Acosta; Serna, Canobbio e John Kennedy. Técnico: Luís Zubeldía
CORINTHIANS ⚪⚫
O Corinthians aposta em um elenco competitivo e na força de sua torcida. Após passar por turbulência na política, a equipe deu a volta por cima em campo e conquistou a Copa do Brasil em 2025, título que o garantiu na Libertadores 2026.
Na Supercopa do Brasil, disputada em Brasília, o Corinthians mostrou a sua força e passou por cima do Flamengo: vitória por 2 a 0. Agora, na Libertadores, a expectativa é que a equipe volte a impor o seu estilo e aproveite o engajamento da torcida para chegar ao bicampeonato.
TIME-BASE: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu; Raniele, André, Carrillo e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior
CRUZEIRO 🔵⚪
O Cruzeiro deposita esperança na juventude e na ambição de nomes como Kaio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2025.
- Meu sonho aqui no Cruzeiro é ser campeão do Brasileirão e de uma Libertadores também - disse.
Leonardo Jardim deixou o comando da equipe no fim de semana. Para o seu lugar, a diretoria contratou o experiente Tite. Porém, os resultados iniciais não foram bons e o treinador viu o seu trabalho ser questionado logo nos primeiros meses de clube.
TIME-BASE: Cássio, William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki Bruno; Gérson, Lucas Romero, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Arroyo. Técnico: Tite.
SÃO PAULO 🔴⚪⚫
Apesar da crise política, o clube se manteve bem na reta final do Brasileirão de 2025 e conquistou vaga direta na Libertadores. O técnico Hernan Crespo conseguiu blindar o time, que teve um excelente começo de temporada no Campeonato Brasileiro e no Paulistão.
O clube mexeu pouco em seu elenco. O grande reforço foi o retorno do atacante argentino Calleri. Em 2025, o jogador passou grande parte da temporada machucado.
TIME-BASE: Rafael, Lucas Ramon, Sabino, Arboleda e Enzo Díaz; Marcos Antônio, Danielzinho e Bobadilla; Luciano, Lucas Moura e Calleri. Técnico: Hernan Crespo
MIRASSOL 🟡🟢
O Mirassol surge como possível surpresa, embalado pelo entusiasmo de sua primeira grande campanha nacional. A equipe surpreendeu no Campeonato Brasileiro e ficou com a quarta colocação, conquistando uma vaga direta na Libertadores.
Equipe teve perdas importantes para 2026, mas a manutenção da base e do técnico Rafael Guanaes foram importantes para a diretoria sonhar com um bom desempenho na competição.
TIME-BASE: Walter, Igor Formiga, William Machado, João Victor e Reinaldo; Yuri Lara, Neto Moura e Eduardo; Alesson, Negueba e Nathan Fogaça. Técnico: Rafael Guanaes
BAHIA 🔵🔴
Com o apoio do Grupo City, o Bahia vem mantendo a regularidade nos últimos anos. Pelo segundo ano consecutivo, o a equipe conquista uma vaga na Libertadores. No ano passado, acabou eliminado na primeira fase - o grupo contava com Internacional, Atlético Nacional e Nacional-URU.
O técnico Rogério Ceni foi mantido pela diretoria e tem feito um trabalho regular. O grande nome do elenco é o meio-campista Everton Ribeiro, ex-Flamengo.
TIME-BASE: Ronaldo, Gilberto, Santiago Mingo, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
BOTAFOGO ⚫⚪
O Botafogo vai precisar espantar alguns fantasmas para avançar diante do Nacional de Potosí na Libertadores. O primeiro é recente, já que o clube carioca vem de cinco derrotas consecutivas, incluindo dois clássicos, e vive momento conturbado sob o comando do técnico Martin Anselmi.
Além da fase turbulenta, a altitude de 2800m de Quito foi um problema para o Alvinegro em 2025, quando caiu para a LDU nas oitavas de final da competição. Para se manter vivo no torneio, o Glorioso terá que enfrentar um estádio a 4 mil metros acima do nível do mar. O que pesa a favor do Botafogo é a experiência do treinador argentino, que teve passagem de sucesso pelo Independiente Dell Vale, do Equador, e conhece os desafios do ar rarefeito.
TIME-BASE: Neto, Bastos, Barboza e Newton; Vitinho, Danilo, Allan, Montoro e Alex Telles; Arthur Cabral e Lucas Villalba. Técnico: Martín Anselmi.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
- Matéria
- Mais Notícias