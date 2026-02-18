menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Calleri alcança maior sequência de gols desde 2016 no São Paulo

Calleri tem vivido boa fase neste ano

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 18/02/2026
06:03
Calleri, atacante do São Paulo
imagem cameraCalleri marcou quatro gols seguidos (Foto: Erico Leonan / SPFC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Jonathan Calleri está vivendo um dos seus melhores momentos com a camisa do São Paulo. Após uma temporada marcada por grandes dificuldades, lesionado e se recuperando de cirurgia, agora vive a maior sequência goleadora em dez anos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Já são quatro jogos marcando. A última vez que isso aconteceu foi em 2016, uma das temporadas de destaque de Calleri com a camisa tricolor. Somente neste mês, balançou as redes contra Santos, Primavera, Grêmio e Ponte Preta.

A marca repete o feito de abril de 2016, quando o atacante também anotou gols em quatro jogos seguidos, com destaque para os quatro contra o Trujillanos, dois diante do River Plate, além de tentos contra Grêmio Osasco Audax e The Strongest.

continua após a publicidade

+ Aposte na vitória do São Paulo no Brasileirão e no Campeonato Paulista

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Calleri alcança maior sequência desde 2016 (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/GazetaPress) <br>
Calleri alcança maior sequência desde 2016 (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/GazetaPress) <br>

Calleri tem ótimo início de ano

Calleri estava fora de combate desde março do ano passado, quando sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior. Neste início de temporada, porém, tem sido um dos destaques do São Paulo. O camisa 9 já superou, inclusive, números registrados em começos de ano anteriores.

Considerando o recorte dos dez primeiros jogos de cada temporada, em 2025 somou dois gols e duas assistências. Em 2024, foram três gols e uma assistência, enquanto em 2023 registrou dois gols e duas assistências. Neste ano, além dos quatro gols marcados, também contribuiu com duas assistências, totalizando seis participações diretas. Dentro desse recorte inicial de temporada, trata-se de um desempenho inédito em sua trajetória recente pelo clube.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias