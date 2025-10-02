menu hamburguer
Futebol Nacional

Pitaco do Guffo: quem será rebaixado em 2025?

Será que teremos alguma novidade além dos que já ocupam o Z4?

Torcida do Sport. (Foto:Paulo Paiva / Sport Recife)
imagem cameraA torcida ainda sonha com a Série A, mas o Sport praticamente já caiu
3562932a-0afe-43d0-a3e9-ca9044c5521a_Gustavo-Fogaca-colunista-aspect-ratio-1024-1024Gustavo Fogaça
Colunista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 02/10/2025
21:40
Atualizado há 1 minutos
Ver Resumo da matéria por IA
Brasileirão tem 12 rodadas restantes.
44 pontos garantem 98% de chance de evitar rebaixamento.
Santos tem 17,5% de chance de cair; Sport Recife possui 98%.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Brasileirão vai para suas últimas 12 rodadas e é neste momento do campeonato que os clubes começam a ficar seriamente preocupados com a permanência na Série A. Todo mundo joga com a calculadora nos pés, as partidas ficam mais apertadas, a bola parece queimar mais do que o normal. Afinal, quem será rebaixado em 2025?

Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, quem alcançar os 44 pontos, tem 98% de probabilidade de se salvar do rebaixamento. Com 45 pontos então, é a segurança de permanência. Esses valores podem mudar, de acordo à performance dos times, mas por motivos de narrativa, vamos mantê-los assim nesta coluna.

Sempre tem um time grande pra cair

Todo ano tem a mesma pergunta: qual time grande irá cair pra segundona? Tirando Flamengo e São Paulo, todos os outros chamados “grandes” já frequentaram o martírio da Série B. Na projeção, o Santos tem 17,5% de probabilidade de rebaixamento. É o clube grande com a maior chance.

Mas existe uma métrica que funciona muito nas projeções do Brasileirão que é o Índice Footstats, que cria uma espécie de power ranking onde raramente se erra quem pode vencer o campeonato, conseguir vaga para a Libertadores ou cair pra Série B. O Índice mostra o desempenho do time, sua consistência de conquistar pontos, e baliza análises e projeções.

Índice Footstats mostra desempenho e raramente erra na tabela final. Fonte: Footstats
Assim, o Peixe está longe de ser um dos favoritos ao Z4 no final do campeonato, ocupando o 13o lugar no Índice. O Internacional, que tem 15% de probabilidade de cair, aparece em 15o no ranking, e o Fluminense, que tem apenas 1% de chance de rebaixamento, aparece em 16o lugar: é o primeiro fora da zona de rebaixamento nesse quesito. Será que o Fluzão precisa abrir o olho?

Tem time que já está lá

E como sempre, tem aquele time que faz um péssimo Brasileirão do começo ao final, e que todo mundo conta que já caiu. É o caso do Sport Recife, que tem 98% de probabilidade de rebaixamento e é o 19o colocado no Índice Footstats. Para se salvar, o Leão tem que conquistar 30 pontos dos 36 restantes. Um aproveitamento de 83%, sendo que agora, tem 20%. Ou seja, já caiu.

Dado que uma vaga já é do Sport, as outras três parecem ter candidatos bem afirmados: o Juventude é o pior time no Índice Footstats, e tem 67% de probabilidade de rebaixamento. Só um milagre salva o time gaúcho. Na mesma toada, estão Vitória e Fortaleza, com 79% e 76% de probabilidade de rebaixamento respectivamente. Ambos parecem muito consolidados também no Índice Footstats, nas 18a e 17a posição. Falta futebol e falta matemática para essa turma. Quem será rebaixado em 2025? Nunca pareceu tão fácil cravar os 4 rebaixados no Brasileirão.

circulo com pontos dentroTudo sobre

