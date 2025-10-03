Com Hulk em campo, Atlético e Fluminense já se enfrentaram 13 vezes, com o atacante marcando sete gols. O Fluminense é o segundo time que mais sofreu gols de Hulk na carreira, atrás apenas do Cruzeiro, contra quem ele marcou nove vezes. Esses números mostram a importância de Hulk nos confrontos contra o tricolor.

No próximo sábado (4), Atlético Mineiro e Fluminense se enfrentam no Maracanã, às 18h30, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético busca subir na tabela e se afastar da zona de rebaixamento, contando com Hulk, seu principal atacante e artilheiro da temporada, que quer recuperar o bom desempenho.

Para essa importante partida, o Atlético poderá contar com seu principal jogador ofensivo, Hulk. O atacante, que é o artilheiro da equipe na temporada, vem passando por um momento de instabilidade, mas quer usar o confronto contra o Fluminense para retomar o bom desempenho.

Até o momento, Atlético-MG e Fluminense se enfrentaram 13 vezes com camisa 7 em campo. Nesses confrontos, o atacante marcou sete gols e o Atlético saiu vitorioso em sete oportunidades, empatou em três e perdeu outras três. Curiosamente, o Fluminense é o segundo time contra o qual Hulk mais marcou na carreira no futebol brasileiro, ficando atrás apenas do Cruzeiro, clube pelo qual o atacante balançou as redes nove vezes. Esses números reforçam a importância de Hulk nesses duelos e sua capacidade de decidir partidas contra o tricolor carioca.

Jogo marcante de Hulk pelo Atlético contra o Fluminense

Um dos jogos mais marcantes de Hulk contra o Fluminense aconteceu na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2021, em uma temporada em que o Atlético-MG lutava pelo título. Naquela partida, o Galo venceu por 2 a 1 no Mineirão, e Hulk foi o protagonista ao marcar os dois gols da vitória, colocando o time muito próximo da conquista do campeonato. O título foi oficialmente confirmado na rodada seguinte, consolidando ainda mais o legado de Hulk no clube.