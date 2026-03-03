Quem será o mandante da final do Carioca entre Fluminense e Flamengo?

Fluminense e Flamengo decidem o Campeonato Carioca 2026 no próximo domingo (8), em jogo único no Maracanã. Mas afinal: quem será o mandante da final?

Pelo regulamento da competição, não há vantagem esportiva para nenhum dos clubes. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis. No entanto, para efeitos legais e administrativos — como protocolo, vestiário e organização formal do jogo — há definição de mando de campo. E o mandante será o Fluminense.

Por que o Fluminense é o mandante?

O regulamento determina que o mando da final pertence ao clube que teve melhor colocação na Taça Guanabara (fase de grupos). Caso ambos terminassem na mesma posição em seus grupos, seriam aplicados critérios como pontos, vitórias, saldo e gols marcados. Na fase classificatória, o cenário foi o seguinte:

Grupo A

1 . Fluminense – 15 pontos 2 . Vasco – 11 3 . Volta Redonda – 11 4 . Bangu – 10 5 . Portuguesa-RJ – 7 6 . Sampaio Corrêa – 7

Grupo B

1 . Botafogo – 9 pontos 2 . Madureira – 8 3 . Boavista – 8 4 . Flamengo – 7 5 . Nova Iguaçu – 5 6 . Maricá – 3

O Fluminense terminou como líder do Grupo A, com 15 pontos, enquanto o Flamengo ficou em quarto no Grupo B, com sete pontos. Assim, pelo critério de melhor campanha na Taça Guanabara, o Tricolor exerce o mando da partida final.

Samuel Lino e Lima dividem bola na chuva em Fluminense x Flamengo (Foto: Alexandre DurÃ£o/Zimel Press/Gazeta Press)

O que isso significa na prática?

O jogo será no Maracanã de qualquer forma, conforme determina o regulamento. O estádio só deixaria de ser palco da decisão em caso de impedimento legal, força maior ou acordo entre os clubes com autorização da Ferj. A divisão de ingressos será de 50% para cada torcida, já que ambos são considerados grandes clubes do Rio.

Portanto, o mando do Fluminense é administrativo — não há vantagem de empate ou critério esportivo adicional. Se a partida terminar empatada nos 90 minutos, o campeão será definido nas cobranças de pênalti.

O Fluminense chega à final após eliminar o Bangu nas quartas e o Vasco na semifinal. Campeão da Taça Guanabara, o time disputará sua sexta final estadual nos últimos sete anos. Já o Flamengo garantiu vaga com uma goleada por 8 a 0 sobre o Madureira na volta da semifinal (11 a 0 no agregado).

