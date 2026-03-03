Próximo do retorno, Renato Gaúcho já se declarou ao Vasco: 'Melhor clube em que trabalhei'

O Vasco está próximo de anunciar Renato Gaúcho como seu novo treinador. Antes de iniciar sua terceira passagem pelo Vasco, Renato já construiu uma relação com o clube cruz-maltino — marcada pela campanha na temporada de 2006, polêmica na final da Copa do Brasil e emoção na despedida.

Renato chegou a São Januário em 2005 com a missão de evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Conseguiu garantir a permanência na Série A e teve o contrato renovado. Em 2006, viveu o auge de sua primeira passagem: foi vice-campeão da Copa do Brasil e levou o Vasco ao sexto lugar no Brasileirão, ficando a apenas dois pontos de uma vaga na Libertadores.

A final da Copa do Brasil contra o Flamengo ficou marcada por um episódio polêmico. Após a expulsão de Valdir Papel ainda no primeiro tempo, Renato empurrou o atacante na saída de campo, indignado com a situação e com a falta de pressão dos jogadores sobre a arbitragem. Anos depois, em entrevista ao GE, o treinador afirmou que agiu no calor da emoção e negou qualquer intenção de agressão.

— Cara, mas ali não fiz nada de mais. Os caras acham que fui brigar com ele ali. Não. Ele foi expulso, injustamente, porque os caras do Flamengo pressionaram por todos os lados. Eu fiquei bravo com meus jogadores do Vasco porque não pressionaram o árbitro e os caras do Flamengo ganharam na pressão aquela expulsão dele. E aí ele foi tentar se explicar. Eu falei: "sai daqui, vai para o vestiário". Eu tentei tirar ele, não é que eu fui para agredir. Então eu falei: "sai daqui". Foi na emoção - disse Renato.

A trajetória terminou em 2007, após eliminações na Copa do Brasil e no Campeonato Carioca. Ao todo, foram 87 jogos, com 36 vitórias, 27 empates e 24 derrotas. Na despedida, Renato não segurou as lágrimas.

— Saio muito triste, mas orgulhoso por este grupo que fiz aqui. No futebol, é muito difícil ficar um ano e meio em um clube e virar ídolo da torcida. Acho que consegui isso. Já estou até com ciúme do próximo treinador que vier trabalhar aqui. Sempre tive todo apoio e somando minha época de jogador e treinador, foi o melhor clube em que trabalhei. Espero que o novo treinador tenha um pouco mais de sorte do que eu. Não quero pensar em nada agora. Quero viajar com a família, levantar a cabeça e descansar — declarou o treinador, emocionado.

O retorno aconteceu em 2008, novamente em meio à luta contra o rebaixamento. Em sua segunda passagem, Renato buscava evitar mais uma queda do Gigante da Colina. O cenário era de pressão e mudanças internas.

Renato Gaúcho ao lado de Jean e Leandro Amaral durante treino

Naquele período, uma "lista de jogadores acima do peso" entregue pela preparação física ao treinador ganhou repercussão. Renato foi direto ao abordar o tema e adotou uma medida rígida para tentar reorganizar o elenco.

— Eles têm até sexta-feira, é o prazo. Depois disso, vamos cobrar R$ 300 por dia para cada quilo acima do peso. Tem que ter um controle. Se isso não acontece, as coisas não andam como a gente quer que aconteça. São todos jogadores profissionais e acima do peso não jogam comigo. Para corrigir isso, só fechando a boca ou mexendo no bolso deles. E isso eu vou fazer. Todo mundo tem que ter responsabilidade, só na consciência as coisas não andam. Aqui não é a casa da mãe Joana — afirmou na época.

Apesar das tentativas de reorganização, a segunda passagem foi curta: em 13 jogos, foram quatro vitórias, dois empates e sete derrotas. O Vasco acabou rebaixado para a Série B pela primeira vez em sua história, marcando negativamente aquele capítulo da relação entre técnico e clube.

