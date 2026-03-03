Presidente do Palmeiras, Leila Pereira utilizou as redes sociais para alfinetar as mudanças internas realizadas pelo Flamengo. Nas últimas horas, o clube anunciou a demissão do técnico Filipe Luís, mesmo após as conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores na última temporada, ambas com o time alviverde como vice-campeão.

A mandatária exaltou a estabilidade que diz promover à frente do Palmeiras e projetou a próxima partida da equipe, válida pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Desde que assumiu a presidência, Leila Pereira teve apenas Abel Ferreira como treinador do time principal.

- Em nossa Academia de Futebol, oferecemos tranquilidade para nossos profissionais trabalharem. Quarta-feira começa a grande final. Avanti Palestra - publicou Leila Pereira, na tarde desta terça-feira (3), em suas redes sociais.

O elenco do Palmeiras deu sequência à preparação para a decisão estadual nesta terça-feira (3), na Academia de Futebol, e ainda realizará um novo treinamento na manhã do confronto, como costuma ocorrer nas partidas disputadas na Grande São Paulo. Na atividade, Abel Ferreira definirá a escalação titular que irá a campo.

Após eliminar o São Paulo na semifinal, o Palmeiras garantiu vaga na decisão do Campeonato Paulista. A primeira partida, contra o Novorizontino, acontece nesta quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), na Arena Barueri. O confronto decisivo, por sua vez, será disputado no domingo (8), com mando da equipe do interior.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, consola Vitor Roque após perder título da Libertadores para o Flamengo (Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP)

Detalhes da final do Paulistão entre Palmeiras x Novorizontino

1° jogo: Palmeiras x Novorizontino - 20h (de Brasília) - Arena Barueri

2° jogo: Novorizontino x Palmeiras - 20h30 (de Brasília) - Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi

