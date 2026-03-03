O São Paulo assinou a renovação de contrato com o volante Marcos Antônio, que agora é válido até 2030, prazo máximo permitido pela legislação brasileira. O novo vínculo com um dos principais jogadores do elenco de Hernán Crespo foi divulgado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta terça-feira (3).

A multa rescisória do jogador para transferências para o mercado internacional é de 100 milhões de euros (cerca de R$ 612 milhões na cotação atual), enquanto para o futebol brasileiro o valor é de R$ 900 milhões. Além disso, jogador e clube paulista acertaram um aumento salarial.

Marcos Antonio assinou novo contrato com o Tricolor (Foto: Reprodução)

O processo foi conduzido pelo executivo de futebol Rui Costa, que tem liderado as tratativas para ampliar vínculos de atletas considerados protagonistas no elenco. O São Paulo também trabalha para renovar com nomes como Luciano, Jonathan Calleri e Lucas Moura.

Relembre o interesse do Flamengo em Marcos Antônio

O Flamengo tentou investir bastante em Marcos Antônio. A pedida chegou a girar em torno dos 25 milhões de euros. O jogador é considerado um dos principais jogadores do elenco. O São Paulo adquiriu o meia em definitivo junto à Lazio, em uma negociação avaliada em 26,3 milhões de euros, e entende que só aceitaria liberá-lo mediante uma compensação financeira compatível. O Tricolor não cogitou liberar o meia para o time carioca.