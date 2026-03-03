Gerson e Cássio treinaram? Cruzeiro tem novidades em atividade

O Cruzeiro realizou atividade na manhã desta terça-feira (3) na Toca da Raposa II de olho na decisão do Campeonato Mineiro. No treinamento, Gerson voltou a trabalhar em campo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O volante fez trabalhos físicos em campo no Centro de Treinamento. Ele não apresentou lesões estruturais no joelho esquerdo, em avaliações realizadas pelos profissionais da Raposa, e deverá treinar com o restante do elenco em breve.

Treino, na Toca 2 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Já Cássio, que teve um estiramento ligamentar no joelho direito, fez trabalhos internos e segue como dúvida para a decisão contra o Atlético-MG.

continua após a publicidade

Em evolução no tratamento de suas lesões, o atacante Chico da Costa e o zagueiro Jonathan Jesus treinaram parcialmente com o grupo na Toca da Raposa II.

Cruzeiro x Atlético-MG

Classificado com a melhor campanha da primeira fase e com duas vitórias na semifinal, o Cruzeiro enfrentará o Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro. A equipe alvinegra empatou os dois jogos com o América-MG, na Arena MRV em 1 a 1 e no Independência em 0 a 0, e se classificou nos pênaltis.

continua após a publicidade

A grande decisão do Estadual será no domingo (8), no Mineirão, às 18h (de Brasília). O confronto marcará também a volta da torcida dividida nos clássicos.

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Mineiro!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.