menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Gerson e Cássio treinaram? Cruzeiro tem novidades em atividade

O Cruzeiro fez seu segundo treino de olho na final do Mineiro

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 03/03/2026
15:59
Treino, na Toca 2 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
imagem cameraTreino, na Toca 2 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Cruzeiro realizou atividade na manhã desta terça-feira (3) na Toca da Raposa II de olho na decisão do Campeonato Mineiro. No treinamento, Gerson voltou a trabalhar em campo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O volante fez trabalhos físicos em campo no Centro de Treinamento. Ele não apresentou lesões estruturais no joelho esquerdo, em avaliações realizadas pelos profissionais da Raposa, e deverá treinar com o restante do elenco em breve.

Treino, na Toca 2 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Treino, na Toca 2 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Já Cássio, que teve um estiramento ligamentar no joelho direito, fez trabalhos internos e segue como dúvida para a decisão contra o Atlético-MG.

continua após a publicidade

Em evolução no tratamento de suas lesões, o atacante Chico da Costa e o zagueiro Jonathan Jesus treinaram parcialmente com o grupo na Toca da Raposa II.

Cruzeiro x Atlético-MG

Classificado com a melhor campanha da primeira fase e com duas vitórias na semifinal, o Cruzeiro enfrentará o Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro. A equipe alvinegra empatou os dois jogos com o América-MG, na Arena MRV em 1 a 1 e no Independência em 0 a 0, e se classificou nos pênaltis.

continua após a publicidade

A grande decisão do Estadual será no domingo (8), no Mineirão, às 18h (de Brasília). O confronto marcará também a volta da torcida dividida nos clássicos.

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Mineiro!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias