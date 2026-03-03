Botafogo acerta retorno do atacante Júnior Santos, emprestado pelo Atlético-MG

Júnior Santos está de saída do Atlético para retornar ao Botafogo. O atacante de 31 anos chega ao clube carioca por empréstimo válido por um ano, com opção de compra ao término do contrato. O acordo entre os clubes prevê que o Botafogo assumirá parte do salário do atleta caso ele atinja metas de desempenho previstas em contrato.

Júnior Santos está de saída do Atlético para retornar ao Botafogo. O atacante de 31 anos chega ao clube carioca por empréstimo válido por um ano, com opção de compra ao término do contrato. O acordo entre os clubes prevê que o Botafogo assumirá parte do salário do atleta caso ele atinja metas de desempenho previstas em contrato.

continua após a publicidade

O jogador chega ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira (3) às 19h30 para realizar exames médicos e assinar com o Glorioso. Ele retorna um ano após ser vendido ao Galo em uma transação de 8 milhões de dólares (cerca de R$ 48 milhões na época.)

A passagem de Júnior Santos pelo Atlético ficou aquém das expectativas. Contratado como a aquisição mais cara da história do clube, o atacante não conseguiu render o esperado dentro de campo e ainda enfrentou uma sequência de problemas físicos ao longo da temporada.

continua após a publicidade

Foram três lesões diferentes que o afastaram por longos períodos, comprometendo sua sequência e desempenho. Com a camisa do Galo, Júnior Santos disputou apenas 28 partidas e marcou dois gols.

O rendimento abaixo do esperado gerou insatisfação por parte da torcida, que passou a defender sua saída. Antes do acerto com o Botafogo, o jogador chegou a negociar com Bahia e Corinthians, mas as conversas não avançaram para um desfecho positivo.

continua após a publicidade

Atacante Júnior Santos, deixa o Atlético-MG e retorna ao Botafogo (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Junior Santos no Botafogo

No Botafogo, a história é diferente. Júnior Santos viveu os melhores momentos da carreira com a camisa alvinegra, conquistou títulos importantes e construiu forte identificação com a torcida. O atacante vê no retorno ao clube a oportunidade ideal para retomar o bom futebol.

Ao todo, são 115 partidas pelo Glorioso, com 28 gols marcados e nove assistências. Pelo clube carioca, conquistou a Copa Libertadores, sendo artilheiro da competição, o Campeonato Brasileiro e a Taça Rio.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo