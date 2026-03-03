Botafogo acerta retorno do atacante Júnior Santos, emprestado pelo Atlético-MG
Jogador de 31 anos chega ao Rio nesta quarta-feira para assinar com o Glorioso
Júnior Santos está de saída do Atlético para retornar ao Botafogo. O atacante de 31 anos chega ao clube carioca por empréstimo válido por um ano, com opção de compra ao término do contrato. O acordo entre os clubes prevê que o Botafogo assumirá parte do salário do atleta caso ele atinja metas de desempenho previstas em contrato.
O jogador chega ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira (3) às 19h30 para realizar exames médicos e assinar com o Glorioso. Ele retorna um ano após ser vendido ao Galo em uma transação de 8 milhões de dólares (cerca de R$ 48 milhões na época.)
A passagem de Júnior Santos pelo Atlético ficou aquém das expectativas. Contratado como a aquisição mais cara da história do clube, o atacante não conseguiu render o esperado dentro de campo e ainda enfrentou uma sequência de problemas físicos ao longo da temporada.
Foram três lesões diferentes que o afastaram por longos períodos, comprometendo sua sequência e desempenho. Com a camisa do Galo, Júnior Santos disputou apenas 28 partidas e marcou dois gols.
O rendimento abaixo do esperado gerou insatisfação por parte da torcida, que passou a defender sua saída. Antes do acerto com o Botafogo, o jogador chegou a negociar com Bahia e Corinthians, mas as conversas não avançaram para um desfecho positivo.
Junior Santos no Botafogo
No Botafogo, a história é diferente. Júnior Santos viveu os melhores momentos da carreira com a camisa alvinegra, conquistou títulos importantes e construiu forte identificação com a torcida. O atacante vê no retorno ao clube a oportunidade ideal para retomar o bom futebol.
Ao todo, são 115 partidas pelo Glorioso, com 28 gols marcados e nove assistências. Pelo clube carioca, conquistou a Copa Libertadores, sendo artilheiro da competição, o Campeonato Brasileiro e a Taça Rio.
