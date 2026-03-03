menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Botafogo acerta retorno do atacante Júnior Santos, emprestado pelo Atlético-MG

Jogador de 31 anos chega ao Rio nesta quarta-feira para assinar com o Glorioso

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Belo Horizonte (MG)
Dia 03/03/2026
16:08
Júnior Santos comemorando gol pelo Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)
imagem cameraJúnior Santos comemorando gol pelo Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Júnior Santos está de saída do Atlético para retornar ao Botafogo. O atacante de 31 anos chega ao clube carioca por empréstimo válido por um ano, com opção de compra ao término do contrato. O acordo entre os clubes prevê que o Botafogo assumirá parte do salário do atleta caso ele atinja metas de desempenho previstas em contrato.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Júnior Santos está de saída do Atlético para retornar ao Botafogo. O atacante de 31 anos chega ao clube carioca por empréstimo válido por um ano, com opção de compra ao término do contrato. O acordo entre os clubes prevê que o Botafogo assumirá parte do salário do atleta caso ele atinja metas de desempenho previstas em contrato.

continua após a publicidade

O jogador chega ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira (3) às 19h30 para realizar exames médicos e assinar com o Glorioso. Ele retorna um ano após ser vendido ao Galo em uma transação de 8 milhões de dólares (cerca de R$ 48 milhões na época.)

A passagem de Júnior Santos pelo Atlético ficou aquém das expectativas. Contratado como a aquisição mais cara da história do clube, o atacante não conseguiu render o esperado dentro de campo e ainda enfrentou uma sequência de problemas físicos ao longo da temporada.

continua após a publicidade

Foram três lesões diferentes que o afastaram por longos períodos, comprometendo sua sequência e desempenho. Com a camisa do Galo, Júnior Santos disputou apenas 28 partidas e marcou dois gols.

O rendimento abaixo do esperado gerou insatisfação por parte da torcida, que passou a defender sua saída. Antes do acerto com o Botafogo, o jogador chegou a negociar com Bahia e Corinthians, mas as conversas não avançaram para um desfecho positivo.

continua após a publicidade
Atacante Júnior Santos, do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)
Atacante Júnior Santos, deixa o Atlético-MG e retorna ao Botafogo (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Junior Santos no Botafogo

No Botafogo, a história é diferente. Júnior Santos viveu os melhores momentos da carreira com a camisa alvinegra, conquistou títulos importantes e construiu forte identificação com a torcida. O atacante vê no retorno ao clube a oportunidade ideal para retomar o bom futebol.

Ao todo, são 115 partidas pelo Glorioso, com 28 gols marcados e nove assistências. Pelo clube carioca, conquistou a Copa Libertadores, sendo artilheiro da competição, o Campeonato Brasileiro e a Taça Rio.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias