A demissão do técnico Filipe Luís do Flamengo foi um dos principais temas da coletiva que antecedeu o confronto entre Palmeiras e Novorizontino. O encontro foi realizado nesta terça-feira (3), na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), antes da primeira partida da final do Paulistão.

Rival de Filipe Luís na final da Libertadores de 2025, Abel Ferreira afirmou que "o Brasil não é para amadores" ao tratar das dificuldades de comandar uma equipe no País. Enderson Moreira, técnico do Novorizontino, por sua vez, recorreu à própria passagem pelo Santos para ilustrar a cultura de trocas frequentes no comando técnico do futebol brasileiro e contextualizar as mudanças repentinas nas equipes.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, comentou sobre a demissão de Filipe Luís do Flamengo em entrevista nesta terça-feira (3), antes da decisão do Paulistão (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

- Há uma coisa que é cultura, não vamos mudar. Eu ganhei duas Libertadores e era o melhor, e depois perdi outros título e sou o pior. É possível uma equipe não dar um chute ao gol e ganhar com um gol contra em um jogo de futebol. Temos que acabar com a ciência: 'se eu invisto mais, vou ganhar'. A magia do futebol é essa imprevisibilidade de uma final, como Palmeiras e Novorizontino (...) O que eu digo: não sou melhor nem pior quando ganho ou perco. Sei que o futebol é algo que está no sangue, uma religião. - detalhou Abel Ferreira.

- É claro que deve estar sendo muito difícil para o Filipe (Luís, ex-treinador do Flamengo). É a primeira demissão dele. Com certeza não vai ser a última. Eu posso falar de carteirinha. Estava invicto no Santos, liderando o Paulista e, de repente, me mandaram embora. O futebol brasileiro não é para amadores mesmo, como o Abel (Ferreira) falou - explicou Enderson Moreira.

Filipe Luís deixou o comando do Flamengo como o segundo treinador mais vitorioso da história do clube, empatado com o português Jorge Jesus e com Flávio Costa, mesmo após derrotar o Madureira por 8 a 0, pela semifinal do Carioca.

Responsável por comandar a equipe de melhor campanha geral no Paulistão, Enderson Moreira fez um contraponto ao abordar as responsabilidades e cobranças inerentes ao cargo de treinador de futebol no Brasil.

Ao mesmo tempo, condenou a violência com que determinados resultados são tratados por parte dos envolvidos no processo, sobretudo pelo público externo.

- A gente precisa de resultado, mas é quando mais precisamos de apoio que invadem CTs, fazem de tudo para que você sinta o pior da terra. Quando não temos confiança, mudamos muito, não acreditamos - disse Enderson.

Filipe Luís pelo Flamengo

Filipe Luís encerrou sua passagem no Flamengo após 101 partidas, com aproveitamento de 69,9%. Foram 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas, sendo cinco delas (um terço do total) em 2026. Os números consolidam o ex-jogador entre os treinadores de melhor desempenho recente do clube, apesar da saída ainda no início de 2026.

O ex-lateral deixa ainda a marca de segundo mais vitorioso da história do clube, empatado com Jorge Jesus e Flávio Costa, com cinco títulos: Copa do Brasil de 2024, Supercopa de 2025, Campeonato Carioca de 2025, Libertadores de 2025 e Campeonato Brasileiro de 2025.

Detalhes da final do Paulistão

Rivais na decisão do Campeonato Paulista, Palmeiras e Novorizontino chegam à final empatados em número de pontos na soma das partidas disputadas até o momento, com a equipe do interior levando vantagem nos critérios de desempate.

Dessa forma, o Novorizontino terá o direito de decidir o título em casa. A primeira partida, com mando do Palmeiras, acontece nesta quarta-feira (4). O confronto decisivo será disputado quatro dias depois, no domingo, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão.

1° jogo: Palmeiras x Novorizontino - 20h (de Brasília) - Arena Barueri

2° jogo: Novorizontino x Palmeiras - 20h30 (de Brasília) - Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi

