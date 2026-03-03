No Lance a Lance desta terça-feira vamos falar tudo sobre a demissão do técnico Filipe Luís no Flamengo e a chegada de Leonardo Jardim ao Rubro-Negro e a expectativa de mais um Fla-Flu decisivo. O Vasco chegou a um acordo com Renato Gaúcho que vem para sua 3ª passagem em São Januário. Além disso, tem Botafogo em ação pela Pré-Libertadores contra o Barcelona, em Guayaquil, e o Palmeiras que se prepara para a grande final do Paulista contra o azarão Novorizontino.

Técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Tudo isso e muito mais no Lance a Lance com apresentação de Fernando David e comentários de Lúcio de Castro e João Lidington, a partir de 18h, no Lance!TV. E, claro, que todas as informações do clube do seu coração com os setoristas do Lance!.

