Técnico do Novorizontino admite favoritismo do Palmeiras e surpresa por estar na final

Finalista do Campeonato Paulista, o Novorizontino se prepara para encarar o Palmeiras em busca do título inédito, em dois confrontos que começam nesta quarta-feira, às 20h, na Arena Crefisa Barueri. Às vésperas da decisão, o técnico Enderson Moreira admitiu o favoritismo do rival, mas ressaltou o caráter histórico da campanha do time do interior e a forma como o elenco conseguiu "dar liga" em pouco tempo de trabalho.

Abel defende estabilidade no Palmeiras antes de final do Paulistão: 'Brasil não é para amadores'

Em coletiva na sede da Federação Paulista de Futebol, ao lado de Abel Ferreira, Enderson não escondeu a surpresa por conduzir o clube à final. Segundo ele, o contexto da competição e o peso dos adversários enfrentados tornam o feito ainda maior.

Enderson Moreira e Abel Ferreira na coletiva na véspera da final do Paulistão (Crédito: Thiago Braga)

— Confesso para você que é muito surpreendente para todos nós a chegada à final pela qualidade da competição, pela qualidade das equipes que nós enfrentamos. A gente tem muita noção disso. Mas eu não canso de enaltecer os atletas — afirmou o treinador.

O caminho até a decisão foi construído em meio a uma profunda reformulação do elenco após o fim de 2025. Enderson lembrou que o clube viveu uma verdadeira reconstrução, com saídas em massa e reposições em curto espaço de tempo.

Mayk marcou o gol da vitória do Novorizontino diante do Corinthians (Foto: Jota Arnaldo/RP Fotopress/GazetaPress)

— A gente passou por uma grande transformação. São mais de 18 saídas, acredito que umas 20 chegadas em um espaço de tempo muito curto. Nossa apresentação foi em 17 de dezembro com apenas nove ou 10 atletas, os demais foram chegando. Nós só tivemos todo o grupo à disposição a partir do dia 3 de janeiro. Foi um trabalho que deu uma liga muito rápido — explicou.

Mesmo diante da ruptura, o técnico destacou que o Novorizontino preservou uma base para sustentar o projeto e buscou reforços alinhados à ideia de jogo e à realidade do clube.

— A gente manteve do ano passado para esse ano uma espinha dorsal, atletas que são referências do clube, e fomos buscar atletas que a gente enxergava que tinham características e possibilidades que pudessem nos auxiliar dentro da ideia que eu tenho de jogo, mas também que servissem para a equipe do Grêmio Novorizontino no decorrer da temporada.

Do outro lado, estará um Palmeiras multicampeão sob o comando de Abel Ferreira, com elenco entrosado e acostumado a decisões.

— É claro que temos um grande favorito, e é uma responsabilidade. Mas isso não quer dizer que já está ganho, que temos algum tipo de situação motivacional. É algo notório e evidente. Como também as outras equipes eram favoritas contra nós — avaliou.

Em tom de gratidão, o técnico ressaltou a relação com o clube, a cidade e a região, e enalteceu a forma de gestão do Novorizontino.

— A gente está muito feliz, eu particularmente me sinto extremamente realizado porque é uma região que vive futebol, é um clube que é muito correto nas suas ações, é um clube que tudo que promete ele cumpre. São pessoas que estão investindo o seu tempo, seu dinheiro, para que as coisas possam acontecer.

Para o treinador, a chave estará em competir com organização, mesmo quando o adversário tiver a bola. — Fala-se muito de posse de bola e eu me permito não ter a posse em zonas que, para mim, não fazem muita diferença, não me machucam. Não somos uma equipe que fica só lá atrás se defendendo. Os adversários não têm grandes oportunidades contra nós. Temos controle de alguns espaços que achamos importantes — explicou.

Ciente de que virão dois jogos "extremamente difíceis", Enderson garante que o Novorizontino não entrará em campo apenas para participar da festa.

— A gente tem muita consciência disso, sabe o quanto é qualificada a equipe do Palmeiras, é uma equipe que se conhece, tem muitas alternativas, sabe muito bem o que fazer dentro de campo. Mas a gente está aqui para poder fazer o nosso melhor e, quem sabe, poder buscar um título. Seria com certeza um momento especial, não apenas para o Enderson, mas para a equipe do Grêmio Novorizontino, para os atletas e toda a região.