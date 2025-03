Quem é Sucuri, goleiro que eliminou campeão brasileiro da Copa do Brasil

A Copa do Brasil mal começou, mas as zebras já apareceram. Além de sufocos, alguns times já se despediram da competição antes mesmo do esperado. Este foi o caso do Coritiba, que foi eliminado pelo Ceilândia com brilhante atuação do goleiro Sucuri. Mas, afinal, quem é Sucuri?

O jogador roubou a cena ao defender os pênaltis cobrados por Filipe Machado e Lucas Roinier e ajudar o time de Brasília a garantir vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Ele foi eleito craque da partida da última quinta-feira, pela primeira fase do torneio.

Carreira de Sucuri, goleiro do Ceilândia

No futebol profissional desde 2012, quando fez sua estreia no próprio Ceilândia, o Edmar Sucuri, popularmente conhecido apenas como Sucuri, acumula passagens por times brasileiros, como Caldas Novas, Atlético-GO, Fast Clube, Brasiliense, Boa Esporte e outros.

O Brasiliense, no entanto, foi o time que o goleiro defendeu por mais tempo. Ao todo, foram seis temporadas com 138 jogos disputados. Embora tenha começado sua carreira no Ceilândia, Sucuri só retornou à equipe nesta temporada. Até o momento, participou cinco jogos.

Após a importante classificação na Copa do Brasil, o goleiro Sucuri deu um forte depoimento ao "ge" sobre sua saída do Ceilândia e exaltou a sua atuação e também de toda a equipe. O jogador foi às lágrimas ao comentar sobre as críticas e o que enfrentou no passado.

- Passa muita coisa na nossa cabeça, né? Futebol é isso aí. A torcida veio, compareceu. O Ceilândia merecia essa classificação. Saí de Brasília ano passado um pouco pelas portas do fundo, mas hoje estou voltando para um time que acreditou em mim, no meu trabalho, apesar de toda crítica que sofri. Os que me criticaram hoje não têm o que falar - começou Sucuri, que, bastante emocionado, completou:

- Passei por um momento difícil, mas hoje eu dei a volta por cima. Agradeço muito o Ceilândia por acreditar no meu trabalho. É Deus que abençoa a gente - finalizou com o filho Gael no colo.

Nesta temporada, além da Copa do Brasil, Sucuri e o time disputam o Campeonato Brasiliense e Série D. O Ceilândia foi eliminado da Copa Verde pelo Capital após pênaltis.

Premiação da Copa do Brasil e próximos jogos do Ceilândia

Além da importância classificação à segunda fase da Copa do Brasil, o Ceilândia também acumulou uma bolada em premiação: R$ 1 milhão pela vitória.

Premiações de cada fase

1ª FASE

Grupo I (Série A) : R$ 1.543.500

: R$ 1.543.500 Grupo II (Série B): R$ 1.378.125

R$ 1.378.125 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 830 mil

2ª FASE

Grupo I (Série A): R$ 1.874.250

R$ 1.874.250 Grupo II (Série B): R$ 1.543.500

R$ 1.543.500 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 1 milhão

3ª FASE

Grupo I (Série A) : R$ 2.315.250

: R$ 2.315.250 Grupo II (Série B): R$ 2.315.250

R$ 2.315.250 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 2.315.250

OITAVAS DE FINAL

Grupo I (Série A) : R$ 3.638.250

: R$ 3.638.250 Grupo II (Série B): R$ 3.638.250

R$ 3.638.250 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 3.638.250

QUARTAS DE FINAL

Grupo I (Série A): R$ 4.740.750

R$ 4.740.750 Grupo II (Série B) : R$ 4.740.750

: R$ 4.740.750 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 4.740.750

SEMIFINAL

Grupo I (Série A) : R$ 9.922.500

: R$ 9.922.500 Grupo II (Série B): R$ 9.922.500

R$ 9.922.500 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 9.922.500

FINAL (VICE-CAMPEÃO)

Grupo I (Série A): R$ 33.075.000

R$ 33.075.000 Grupo II (Série B) : R$ 33.075.000

: R$ 33.075.000 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 33.075.000

FINAL (CAMPEÃO)

Grupo I (Série A) : R$ 77.175.000

: R$ 77.175.000 Grupo II (Série B) : R$ 77.175.000

: R$ 77.175.000 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 77.175.000

Agora, o próximo desafio do clube no torneio será contra o Maracanã, no dia 12 de março, fora de casa. Antes disso, o time tem compromisso pelo Campeonato Brasiliense. No próximo sábado, o Ceilândia volta a campo e enfrenta o Samambaia, às 16h (de Brasília). A equipe é a 3ª colocada do estadual com 18 pontos, sendo seis vitórias, nenhum empate e duas derrotas.