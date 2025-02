Veja como ficaram os confrontos da segunda fase da Copa do Brasil

Um confronto entre times do Rio de Janeiro e dois duelos entre nordestinos na segunda fase; seis times da Região Centro-Oeste e quatro da Norte vivos na competição; um campeão brasileiro e dois clubes da Série A eliminados logo na estreia. Ao fim dos 40 jogos da primeira fase da Copa do Brasil, os 20 confrontos da próxima fase já são conhecidos. A CBF deve divulgar nesta sexta-feira (28) as datas dos jogos da segunda fase, que devem acontecer nas duas próximas semanas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na próxima fase, assim como na primeira, as equipes se enfrentam em partida única, e os que vencerem seus duelos se classificam. Em caso de empate, a decisão da vaga será em cobranças de pênaltis. Os 20 clubes se juntam aos 12 times que entram direto na terceira fase: Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Cruzeiro, Internacional, Flamengo, Fortaleza, Palmeiras, Paysandu, Santos e São Paulo. Os 16 cruzamentos serão decididos em novo sorteio, com os 32 times divididos em dois potes, de acordo com o Ranking da CBF.

Confira os confrontos da segunda fase

Atlético-GO x Retrô

CSA x Tuna Luso

Nova Iguaçu x Vasco

Operário-PR x Tombense

Athletico-PR x Guarany de Bagé

Maracanã x Ceilândia

Capital-DF x Porto Velho

Ceará x Confiança

Maringá x União-TO

Botafogo-PB x Concórdia

Athletic Club x Grêmio

Vitória x Náutico

Bragantino x São José-RS

Remo x Criciúma

Aparecidense x FC Cascavel

Vila Nova x Rio Branco de Venda Nova

Atlético-MG x Manaus

Olaria x Brusque

Caxias x Fluminense

Operário de Várzea Grande x Novorizontino

continua após a publicidade

As equipes do lado esquerdo serão as mandantes do jogo único