Sucuri brilha, e campeão brasileiro é eliminado por zebra na Copa do Brasil

A noite desta quinta-feira (27) ficou marcada por uma zebra na Copa do Brasil. O Coritiba, que disputa a Série B do Brasileirão, viajou para o Distrito Federal e foi eliminado pelo Ceilândia nos pênaltis. A vaga rendeu uma premiação de R$ 1 milhão ao clube da última divisão nacional.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em Ceilândia, no estádio o Abadião, as equipes fizeram um jogo eletrizante. Luiz Felipe anotou os gols dos donos da casa, enquanto Lucas Ronier e Matheus Bianqui, no último minuto, fizeram os gols do Coritiba no empate por 2 a 2.

Com o resultado, a definição foi nos pênaltis, e aí brilhou a estrela do goleiro do Ceilândia: Edmar Sucuri. O jogador se transformou no grande na noite ao defender as penalidades de Filipe Machado e Lucas Roinier. Do outro lado, os batedores da equipe mandante converteram todos os chutes.

continua após a publicidade

Torcida do Ceilândia fez falta por classificação assegurada contra o Coritiba na Copa do Brasil (Foto: Reprodução/Instagram/Ceilândia)

O que vem depois da Copa do Brasil?

O Coritiba volta a campo no próximo domingo (2), às 18h30 (de Brasília), contra o Maringá, no jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense, no Couto Pereira, em Curitiba. Na ida, a equipe foi derrotada por 2 a 0 e precisa reverter a desvantagem.

No mesmo dia, o Ceilândia enfrenta o Samambaia pela nona e última rodada do Campeonato Brasiliense. O jogo está marcado para às 16h (de Brasília), no Estádio Maria de Lourdes Abadia. A equipe ocupa a segunda colocação da competição estadual.

continua após a publicidade

➡️As melhores indicações do Lance! agora no WhatsApp. Siga nosso canal L! Indica

Na próxima fase, o time do Distrito Federal encara o Maracanã Esporte Clube, de Maracanaú, no Ceará. As datas do confronto ainda não foram definidas pela CBF