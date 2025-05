Quem é Rayr Miller, o goleiro pegador de pênaltis

Nem sempre o destaque de um confronto está no lado do time vencedor ou classificado. É o caso do duelo entre Maracanã-CE e Internacional, pela terceira fase da Copa do Brasil. Se o Colorado se classificou para as oitavas de final, com duas vitórias – 1 a 0 na ida e 0 a 3 na volta –, o Alveceleste viu seu arqueiro brilhar, defendendo um pênalti na primeira partida e dois na segunda. Esse é Rayr Miller, o goleiro pegador de penalidades.

Nascido Francisco Rayr Miller Moreira de Freitas, o atleta de 26 anos, que está na sua terceira passagem pelo Maracanã e sempre autuou por time cearense, com uma rápida passagem pela base do Grêmio, já havia pego cobranças nas fases anteriores da competição.

Nome em homenagem a craque brasileiro

Apesar do “Y” e do “R” no final, o goleiro do Maracanã foi batizado Rayr em homenagem a um craque do futebol brasileiro. Trata-se do meia Raí, camisa 10 do São Paulo, PSG e Seleção Brasileira, além de irmão de Sócrates - o "R" a mais não foi notado pelo pai na hora do registro. Ele voltou ao Maracanã nesta temporada, e já participou de 20 jogos, com 23 gols sofridos.

Antes de enfrentar o Colorado e defender duas penalidades de Alan Patrick e uma de Wesley nos dois confrontos, Rayr já havia feito outras cinco intervenções em três disputas de pênaltis em 2025. Logo na primeira partida do ano, na pré-Copa do Nordeste, o Maracanã passou pelo ABC, com o camisa 23 barrou uma das cobranças.

Na Copa do Brasil, na primeira fase, o Alveceleste pegou o conterrâneo Ferroviário. Após empate em 0 a 0 no tempo normal, Rayr foi decisivo e defendeu mais uma. Na etapa seguinte, contra o Ceilândia, outra definição nas penalidades e mais um ação precisa do goleiro. Nas semifinais do Cearense, Rayr defendeu uma cobrança contra o Ceará.

Mensagem do pai e defesa em cavadinha

Na terceira fase, no jogo de ida, em Porto Alegre, Rayr pegou uma cobrança de Alan Patrick. Na volta, no Orlando Scarpelli, o camisa 10 do Inter tentou uma cavadinha, e o arqueiro pegou de novo. Em nova penalidade, o Colorado trocou o cobrador. Wesley bateu e o cearense defendeu outra vez. No improvável terceiro pênalti da noite, Alanpa acabou acertando o travessão.

No intervalo do enfrentamento desta quinta, contra o Inter, Rayr confidenciou ter recebido uma mensagem do seu pai:

— Por incrível que pareça, meu pai me falou que ia ter um pênalti hoje e o Alan Patrick ia dar a cavadinha, e eu ia defender o pênalti. Agradecer a Deus, e ao meu pai. Eu não consigo acreditar ainda. Te amo, pai — revelou. No seu Instagram, ele divulgou o áudio da mensagem do pai.