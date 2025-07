Com desfalques, veja a provável escalação do Ceará contra o Corinthians

O Ceará encara o Corinthians nesta quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), valendo pela 14ª rodada do Brasileirão. A partida será realizada na Arena Castelão. Após vitória no Clássico-Rei, a equipe busca um novo resultado positivo para ganhar mais posições na tabela do torneio.

O técnico Léo Condé não poderá contar com o zagueiro Luiz Otávio, que está lesionado. Ademais, Pedro Henrique e Pedro Raul estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Além da suspensão, o camisa 9 enfrentaria questões contratuais, pois pertence ao Corinthians e está emprestado. Seu substituto deve ser Aylon, que já atuou centralizado anteriormente.

Para o lugar de Pedro Henrique, o atacante Fernandinho deve ser o escolhido. Galeano, que balançou as redes diante do Fortaleza, completa o trio na frente. As demais posições no time tendem a ser escaladas sem surpresas.

Dessa forma, um provável Ceará é: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Aylon e Fernandinho.

Galeano comemora gol contra o Fortaleza, em partida pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Ao longo de 17 jogos com mando de campo do Vovô, foram cinco vitórias do time da casa, oito dos visitantes e quatro empates. Apesar da vantagem histórica, o Corinthians foi derrotado nas últimas três visitas que fez ao Ceará.

➡️ Dieguinho elogia coletivo do Ceará após vitória contra o Fortaleza

No atual Brasileirão, o Ceará tem 18 pontos e é o nono colocado na tabela. O Corinthians, com 16, está em 11º lugar.

