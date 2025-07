Para celebrar o Dia Nacional do Futebol no próximo sábado (19), a exposição "Uma Homenagem ao Rei Pelé", em cartaz no Maracanã, terá uma atração especial: o sósia oficial do Rei estará no local para interagir com o público. O evento une a data comemorativa à memória do maior jogador de todos os tempos, no mesmo palco de seu milésimo gol.

Realizada pela Multiverso Experience, a mostra está em cartaz desde maio e segue aberta à visitação.

O que é a exposição 'Uma Homenagem ao Rei Pelé'?

Considerada a maior mostra imersiva do mundo sobre o Rei, a exposição ocupa cerca de 1.000 m² do Maracanã com mais de 10 ambientes interativos. O visitante percorre uma narrativa que vai da infância de Pelé aos seus feitos históricos, combinando arte, tecnologia e memória afetiva. Entre os destaques estão relíquias originais do acervo pessoal de Pelé, uma réplica de sua barbearia, experiências em realidade virtual e conteúdos audiovisuais.

'Conectar gerações': a visão do organizador

Para Mohamad Rabah, CEO da Multiverso Experience, realizar o evento no Dia Nacional do Futebol é uma homenagem à altura da história do Rei.

— Celebrar a data no Maracanã é uma homenagem à grandiosidade de Pelé. O estádio representa capítulos inesquecíveis da nossa história e foi cenário de momentos emblemáticos da carreira dele. A exposição nasceu com o propósito de emocionar, conectar gerações por meio da tecnologia e eternizar a memória de um ídolo que transcende o futebol — afirmou.

Experiência completa com o Tour Maracanã

A visita à exposição de Pelé pode ser complementada com o tradicional Tour Maracanã. O passeio pelos bastidores do estádio leva os visitantes aos vestiários, tribunas, área de aquecimento e ao gramado, palco de finais históricas.

Serviço: Uma Homenagem ao Rei Pelé

Local: Espaço Multiverso Experience – Maracanã

Exposição: Aberto todos os dias – Visitação por 3 meses

Horário: Das 9h às 17h (sujeito a alteração em dias de jogo)

Endereço: Avenida Rei Pelé (Radial Oeste) s/n – Rio de Janeiro/RJ

Entrada: Portão A (pedestres) ou Portão 2 (carros) – mesmo acesso ao Tour Maracanã

Ingressos: homenagempele.eleventickets.com

Valores:

R$65 (inteira) | R$32,50 (meia)

Cariocas: R$40 (inteira) | R$20 (meia) – mediante comprovação de residência