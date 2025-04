Que Maracanã é esse que visita o Internacional

A Copa do Brasil tem um tempero a mais. Daqueles que vão além do resultado no campo e dos milhões de reais nos cofres dos classificados. Trata-se da história dos clubes que costumamos chamar de pequenos. E com o Maracanã, que visita o Internacional, nesta terça-feira (29), às 19h (de Brasília), em sua primeira participação no torneio nacional, no estádio Beira-Rio, temos muito para contar.

Para começar, a cidade. Maracanaú, de 234 mil habitantes, fica a apenas 18km de Fortaleza. O município que faz parte da Região Metropolitana da Capital e tem um perfil industrial, com fábricas de diversos seguimentos, do britamento a produtos alimentícios, dos tecidos aos medicamentos.

É da prefeitura o estádio conhecido como Prefeitão onde o time manda seus jogos. Daí, existe um folclore na cidade de que o Alviceleste é do próprio Paço. Não existem, porém, comprovações do fato. Contra o Colorado, o Maracanã jogará no Presidente Vargas, em Fortaleza.

É certo, no entanto, que o governo municipal investe no clube, com o atual prefeito Roberto Pessoa (UB) sendo um dos responsáveis por ter buscado apoio da família de Everton Cebolinha, hoje no Flamengo. O atacante é natural da cidade doou dinheiro para a construção do estádio municipal.

Estádio Prefeitão casa do Maracanã (Foto: Divulgação/prefeitura de Maracanaú)

Por que Maracanã?

Será que o nome tem a ver com o daquele que já foi o maior estádio do mundo? Sim e não.

Os dois nomes, estádio e clube, têm as mesmas origens, a ave maracanã, um papagaio que tem diversos tipos. O do Ceará, terra do adversário colorado, é apenas maracanã, também conhecido por arara-pequena ou ararinha. O que rebatizou o estádio Mário Filho, é o maracanã-guaçu.

Ambas as aves viviam perto de cursos d’água. No caso cearense, uma lagoa chamada Maracanaú – ou “água onde os maracanãs bebem água" em tupi-guarani, ou Maracanã+rio/lagoa/água – lagoa que também batiza a cidade onde o Alviceleste nasceu. No carioca, o estádio foi erguido próximo ao rio Maracanã, localizado entre os bairros da Tijuca, Alto da Boa Vista e Santo Cristo.

O clube

Se o Internacional comemorou 116 anos em 2025, seu adversário desta terça completou apenas 20 anos no dia 31 de janeiro de 2005. Atualmente disputa a primeira divisão do Cearense, que jogou pela quinta vez esta temporada, e a Série D do Campeonato Brasileiro, sua primeira vez. O time é conhecido também como Maracanã das Indústrias, Maracanã Industria e Bicolor Metropolitano.

Como conta o repórter Rangel Diniz, do jornal O Povo, de Fortaleza, o principal ídolo do clube é Júnior Cearense. Ex-atacante, com passagens por Fortaleza e Ceará, Júnior treinou o Maracanã entre 2020 e 2022 e retornou em 2023, estando até hoje na casamata. O técnico levou o time ao acesso à primeira divisão em 2021 e a duas semifinais consecutivas do Estadual.

E o time atual

No Cearense deste ano, o Maracanã ficou na mesma colocação de 2024. Na semifinal, enfrentou o Ceará, tomando 3 a 0 em casa e 4 a 0 em Fortaleza. Na decisão pelo terceiro lugar, bateu o Ferroviário por 3 a 0. Depois desta partida, no dia 15 de março, ficou pouco mais de um mês até estrear na Série D, no dia 19 de abril.

Na Quarta Divisão do Brasileiro, está no Grupo A2. Empatou os dois jogos que teve. No primeiro, buscou um empate em 2 a 2, após sair perdendo por 2 a 0, contra o Tocantinópolis, em Ribeirão (TO). No segundo confronto, ficou no 0 a 0 com o Maranhão, no Prefeitão, no sábado (26).

Conforme Diniz, o goleiro Rayr e o atacante Davi Torres são os destaques. Além disso, comenta o repórter, o técnico Júnior Cearense é conhecido por montar equipes que se defendem muito bem. O time base joga com Rayr; Rafael Mandacaru, Jairo, Wendel e Leandro; Rian, Michel Pires e Wilker; Davi Torres, Bravo e Testinha.

– No Cearense deste ano, deu muito trabalho ao Fortaleza na fase de grupos – conta.