Melhores Momentos: Apesar de três pênaltis perdidos, Internacional garante a vaga

O Internacional venceu o Maracanã-CE por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (22), no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Com o resultado, o Colorado garantiu a vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil e embolsou R$ 3.638.250,00 da premiação pela classificação à próxima fase. A partida teve três pênaltis desperdiçados pelo Alvirrubro – dois deles defendidos por Rayr. Alan Patrick, que cobrou duas vezes, e Wesley, que chutou o terceiro, se redimiram, marcando os dois primeiros gols. Óscar Romero fez o terceiro.

Vale lembrar que, em 1999, a seleção argentina perdeu três pênaltis em uma partida, na derrota por 3 a 0 para a Colômbia. As cobranças foram desperdiçadas por Martin Palermo, que ficou famoso por esse feito, sendo considerado o jogador que mais perdeu pênaltis em uma partida.

Como foi Maracanã-CE x Internacional

O jogo começou com o Internacional dominando as ações, com muita troca de passes e pouca efetividade. Até porque a retranca alviceleste impedia a aproximação colorada. As poucas chegadas ou vieram por cruzamentos ou por chutes de fora da área. Aos 30, após cobrança de escanteio, Edina Batista foi chamada pelo VAR e acabou marcando pênalti – Wilker desviou a bola com o braço. Na cobrança, de um lado Alan Patrick de outro Rayr. Como no jogo de ida, o 10 colorado cobrou muito mal e o goleiro cearense defendeu novamente.

O primeiro tempo ficou assim, até a reta final. Nos últimos minutos apareceram as três chances mais claras de gol, duas para o Inter, uma para o Maracanã. Aos 49, Bernabei levantou na entrada da área, Mathias dominou e chutou no pé da trave esquerda de Rayr. A bola voltou para o argentino que tentou, para defesa do cearense. No contra-ataque, Patuta recebeu livre na frente da área e bateu para defesa de Anthoni.

Na saída para o intervalo, Rayr contou que seu pai sonhou com o ocorrido.

– Meu pai me contou que sonhou que teria um pênalti no jogo, que o Alan Patrick iria cobrar de cavadinha e eu defenderia – comentou.

O segundo tempo começou como o primeiro, com o Inter tentando manter a bola no campo do Maracanã. E aos 3, Bernabei foi derrubado na entrada da área. Na cobrança, Alan Patrick se redimiu. Bateu com perfeição por cima da barreira. A bola entrou no canto direito de Rayr. Gol do Inter! 1 a 0. Aos 7, após cruzamento de Aguirre, Rayr afastou, a bola caiu para Wesley que passou a Bernabei. O lateral-esquerdo chutou para fora. Aos 10, em um contra-ataque, Ricardo Mathias lançou para Wesley, que entrou na área e chutou cruzado. Rayr tocou para escanteio.

Três minutos depois, Wesley entrou na área e foi derrubado por Rogério. O próprio camisa 21 cobrou e Rayr pegou de novo. No rebote, o atacante colorado tocou por cima. Aos 20, Alan Patrick cobrou escanteio na cabeça de Wesley. Só que Rayr defendeu de novo. Aos 22, Alanpa entrou driblando na área e foi derrubado. Pênalti! O terceiro. E o 10 perdeu de novo. Dessa vez, cobrou no travessão. Aos 27, foi a vez de Wesley se redimir. Alan Patrick achou o 21 dentro da área. O atacante encobriu Rayr. Golaço do Inter! 2 a 0. Aos 40, Óscar Romero recebeu na frente da área e bateu rasteiro. Gol do Inter! 3 a 0.

O que vem pela frente

A próxima fase da Copa do Brasil acontecerá entre o final de julho e o começo de agosto, após a disputa do Mundial de Clubes. O adversário que o Internacional irá enfrentar nas oitavas de final será definido por meio de sorteio. A CBF ainda não divulgou uma data para o evento.

Nessa etapa não haverá divisão por potes, com o adversário podendo ser qualquer um dos classificados. Antes do final da rodada, já estavam classificados: Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Corinthians, Cruzeiro, CSA, Flamengo, Fluminense, São Paulo, Retrô-PE e Vasco

No domingo (25), o Colorado volta a campo pelo Brasileirão, às 16h, na Ilha do Retiro, contra o Sport. O Alvirrubro está com dez pontos, um a frente da primeira equipe da zona de rebaixamento. O Leão é o lanterna, com apenas dois pontos.

✅ FICHA TÉCNICA

MARACANÃ-CE X INTERNACIONAL

3ª FASE – JOGO DE VOLTA – COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: quinta-feira (22), 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Orlando Scarpelli, Florianópolis (SC)

🥅 Gols: Alan Patrick (4’/2º), Wesley (21'/2º) e Óscar Romero (40'/2º)

🟨 Cartões amarelos: Edimar (M); Gustavo Prado e Ricardo Mathias (I)

🟥 Cartões vermelhos:

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 12.665

⚽ ESCALAÇÕES

MARACANÃ-CE (Técnico: Júnio Cearense)

Rayr Miller; Rafael Mandacaru (Hugo), Edimar, Jairo Silva e Leandro Cerqueira; Rogério, Wilker Souza, Michel Pires (Anderson) e Patuta (Ronaldo); Davi Torres (Soares) e Bravo (Taumartugo).

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel (Juninho) e Bernabei; Fernando (Ronaldo), Bruno Henrique (Thiago Maia) e Alan Patrick (Óscar Romero); Gustavo Prado, Ricardo Mathias e Wesley (Bruno Tabata).

🟨 ARBITRAGEM 🟨 Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

4️⃣ Quarto árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne (SC)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)