O retorno de John Kennedy ao Fluminense está confirmado, mas uma dúvida agita a torcida tricolor: qual camisa o Menino-Rei irá vestir? A questão virou um dilema, já que os números mais emblemáticos de sua carreira já estão ocupados no elenco atual, gerando uma grande expectativa sobre qual será a sua escolha.

continua após a publicidade

Resta saber se algum companheiro cederá a numeração ou se o atacante terá que escolher um novo número para marcar essa nova fase.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

A 9 da Libertadores: o número do sonho (e do 'problema')

A camisa mais emblemática da carreira de John Kennedy no Fluminense é, sem dúvida, a 9. Foi com ela que ele se tornou herói na conquista da Libertadores de 2023. O número, porém, pertence atualmente a Everaldo, que vem recebendo críticas da torcida. A possibilidade de uma troca gera grande expectativa.

(FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

Outros números com história, mas já com donos

Além da 9, outros números marcantes na trajetória de JK também estão ocupados:

Camisa 23: Foi o número de sua estreia como profissional em 2021 e o ano do título da Libertadores. Hoje, pertence ao lateral Guga.

Camisa 10: Usada por ele recentemente no Pachuca, no Fluminense ela tem um dono incontestável: o ídolo Paulo Henrique Ganso.

Camisa 7: Vestida por ele no empréstimo à Ferroviária, foi recentemente entregue ao novo reforço do clube, Yeferson Soteldo.

Na base, JK usava a 9 e a 11, e no profissional do Flu também já vestiu a 18 e a 39 em poucas oportunidades.

➡️Torcedores do Fluminense comemoram retorno de ídolo: ‘É craque’

Quais são as opções? Os números vagos para JK no Fluminense

Com os números preferidos ocupados, as opções mais tradicionais para John Kennedy no momento seriam as camisas 13, 20, 24, 25, 30 e 31.

Qualquer numeração acima de 32 também estaria, em teoria, disponível, mas é preciso descontar os números que já são utilizados por outros atletas, como a 35 (Hércules), 45 (Lima), 50 (Gustavo Ramalho), 55 (Wallace Davi), 66 (Leo Jance), 77 (Paulo Baya), 90 (Kevin Serna), 94 (Otávio) e 98 (Vitor Eudes).

continua após a publicidade

➡️ Como foi a passagem de John Kennedy pelo Pachuca?