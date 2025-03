O Ceará garantiu com uma goleada a classificação para as finais do Campeonato Cearense 2025, onde brigará pelo bicampeonato. Com gols de Pedro Raul, Marcos Victor, Fernandinho e Matheus Araújo, o Vozão meteu 4 a 0 no Maracanã, equipe da cidade de Maracanaú, no estádio Presidente Vargas, neste domingo (9), em Fortaleza. Na partida de ida, fora de casa, o Alvinegro já havia vencido por 3 a 0.

O adversário nas finais será o arquirrival Fortaleza, que eliminou o Ferroviário no sábado (8), também no Presidente Vargas. As finais serão disputadas em duas partidas, nos próximos dois sábados, 15 e 22 de março.

Fortaleza garantiu vaga no sábado e é o adversário do Ceará

O Fortaleza sofreu, mas derrotou o Ferroviário por 1 a 0, na tarde deste sábado (8), no estádio Presidente Vargas, e garantiu a primeira vaga na decisão do Campeonato Cearense. O atacante Lucero foi o autor do único gol do confronto, já que na semana passada os dois times haviam empatado sem gols.

Pedro Raul fez um dos gols do Ceará sobre o Maracanã. (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

Finais do Cearense

A grande decisão do Campeonato Cearense também será realizada em dois jogos, com a vantagem de decidir em casa para o time de melhor campanha geral. Em caso de empate no agregado, o título será decidido nos pênaltis.