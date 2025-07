Fortaleza detalha lesões dos goleiros e cita prazos para retornos

O Fortaleza atualizou o boletim médico do clube e falou sobre a situação de dois dos seus goleiros, que agora serão desfalques. João Ricardo machucou-se no aquecimento antes da partida contra o Ceará, pelo Brasileirão. Brenno, que o substituiu e foi titular, sofreu uma contusão durante o jogo. Além da dupla, o Tricolor citou o zagueiro Gustavo Mancha no boletim.

João Ricardo teve uma fratura no quinto dedo da mão esquerda, por conta de um trauma localizado. A fratura exigiu um tratamento cirúrgico, que já foi realizado. O arqueiro deve ser desfalque por quatro a seis semanas, como afirma o boletim.

Brenno, por sua vez, sofreu uma fratura no quinto dedo da mão direita após uma disputa no clássico. A fratura, considerada instável, necessitou de tratamento cirúrgico, o que já aconteceu. O retorno do jogador deve acontecer em seis semanas.

Gustavo Mancha, do Fortaleza, em partida contra o Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

O zagueiro Gustavo Mancha, que também iniciou o Clássico-Rei como titular, sofreu um trauma no cotovelo direito durante o jogo. A avaliação médica constatou um edema ósseo estável, que não pede cirurgia. Assim, o defensor será monitorado ao longo dos próximos dias.

O Fortaleza é o atual 19º colocado no Brasileirão, com dez pontos. Tentando sair da zona de rebaixamento, o Leão recebe o Bahia no próximo sábado (19), a partir das 16h (de Brasília).

