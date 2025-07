MP-PR pune novamente e suspende organizada do Coritiba por seis meses

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) puniu novamente a principal torcida do Coritiba de frequentar estádios pelo Brasil. A organizada Império Alviverde anunciou nesta quarta-feira (16) que recebeu seis meses de suspensão por provocar o rival Athletico.

Dessa forma, os materiais da torcida (camisas, faixas, bandeiras e bateria) estão proibidos a partir do próximo jogo do clube. Líder da Série B, o Coxa recebe o Paysandu no sábado (19), às 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 17ª rodada.

Império Alviverde, organizada do Coritiba, na partida contra o Avaí no Couto Pereira. Foto: Divulgação/Império Alviverde

A nova decisão judicial é extensão de uma penalidade anterior, que teve origem em um processo movido pelo MP-PR em 2023 pela briga generalizada de torcidas no gramado da Vila Capanema, na partida Coritiba x Cruzeiro, pela Série A. Na ocasião, a organizada ficou suspensa por um ano e retornou em janeiro de 2025.

De acordo com o MP-PR, a motivação para a sanção atual foi a utilização de uma bandeira com os dizeres “porco otário”, considerada ofensiva e em desacordo com os termos da outra punição. Curiosamente, foi esse clássico Atletiba pelo Paranaense que marcou a volta da Império Alviverde aos estádios.

Em nota oficial, a organizada classificou a decisão como "absurda" e que o departamento jurídico vai tentar reverter a decisão.

- O que se vê é uma nova investida desarrazoada contra nossa torcida, onde simplesmente não importam os argumentos ou a demonstração de ausência de culpa ou ofensividade nos fatos imputados - diz o texto da torcida.

"Com indignação, informamos que a Império Alviverde foi novamente suspensa, estando proibida de frequentar eventos esportivos com seus materiais identificativos por mais seis meses.

Tal punição se dá por meio de nova decisão judicial nos autos da ação civil pública proposta no ano de 2023 pelo Ministério Público. Embora cumprida a suspensão de um ano inicialmente imposta, a pedido do Ministério Público, foi prorrogado o prazo de suspensão por mais seis meses, em virtude de supostos novos fatos ocorridos em janeiro de 2025, incluindo o uso de uma bandeira com os dizeres “porco otário”.

O que se vê é uma nova investida desarrazoada contra nossa torcida, onde simplesmente não importam os argumentos ou a demonstração de ausência de culpa ou ofensividade nos fatos imputados. Nosso corpo jurídico já está trabalhando para recorrer da decisão, a qual já encontra-se em vigor. Portanto, salvo nova manifestação oficial, não será permitida a entrada de materiais da Império Alviverde no próximo jogo do Coritiba.

Ainda confiamos que o Poder Judiciário possa rever essa absurda decisão, e que a liberdade para torcer e expressar seja restabelecida, garantindo o direito de milhares de torcedores e consumidores que tem sido diuturnamente atacados e violados".

Coritiba na Série B

Em 16 rodadas, o Coritiba ocupa a liderança da Série B, com 33 pontos, a mesma pontuação do Goiás, mas com melhor saldo de gols (10 a 8). O Coxa está invicto há nove confrontos, com sete vitórias e dois empates.