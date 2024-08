Quem é Bolasie? Atacante carrasco do Vasco no Brasileirão

Camisa 11 chegou no Criciúma neste ano após carreira europeia (Foto: Beno Kuster Nunes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 11:25 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco empatou em 2 a 2 contra o Criciúma no Campeonato Brasileiro no último domingo (18). Um personagem conhecido foi novamente protagonista do duelo: Bolasie.

O atacante marcou dois gols no empate, em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileirão. No primeiro turno entre as duas equipes, Bolasie marcou um gol e deu duas assistências na partida, em confronto marcado pelo domínio do Tigre por 4 a 0 em São Januário. Um lance do jogador girando o corpo sem a bola viralizou nas redes sociais.

Criciúma 2x2 Vasco

Na partida no segundo turno, realizada no estádio Heriberto Hülse, Bolasie foi estrela do início ao fim. Aos seis minutos de jogo, o congolês fez jogada pela direita e lançou para Alano dominar e tocar para trás. O próprio Bolasie invadiu a área, antecipando a marcação de Léo, e completou para o fundo do gol.

O Vasco melhorou na partida após o gol sofrido. David empatou o jogo, aos 36 minutos de jogo, com um golaço de fora da área. Aos 49 minutos da primeira etapa, o Cruz-Maltino virou com Rayan após finalização de primeira para virar o placar.

O Vasco balançou as redes do Criciúma mais uma vez com David, porém o lance foi anulado por impedimento. No fim, Bolasie brilhou novamente, dessa vez de cabeça após cruzamento na área de Matheusinho, definindo o empate de 2 a 2.

Carreira movimentada

Nascido na França, com o característico estilo driblador, Bolasie possui passagens pela Premier League e outras ligas europeia, além de representar o Congo em competições por seleções desde 2013. No Crystal Palace, ele jogou 143 partidas pelo clube londrino entre 2012 e 2016, marcando 13 gols. Posteriormente, o jogador foi contratado pelo Everton por 25 milhões de libras (R$ 172,8 milhões), mas sua carreira foi interrompida devido a uma grave lesão no ligamento cruzado do joelho, que o afastou dos campos por um ano. Após seu retorno aos gramados, continuou a mostrar flashes do seu futebol.

Em fevereiro de 2023, o jornalista Fabrizio Romano, especializado em notícias sobre o mercado de transferências, noticiou o acordo entre o jogador e o clube catarinense, o que gerou grande repercussão. Aos 35 anos, Bolasie ainda busca o primeiro título de sua carreira.

Atacante é o artilheiro do Tigre no Campeonato Brasileiro (Foto: Celso da Luz/ Assessoria de imprensa Criciúma E.C)

Jogando mais centralizado no Criciúma, Bolasie tem seis gols em 19 partidas no Brasileirão, sendo o principal destaque nos dois jogos contra o Vasco na edição de 2024.