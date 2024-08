Gustavo Gómez é um dos zagueiros com mais jogos pelo Palmeiras (Foto: Anderson Romao/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 05:00 • São Paulo

O Palmeiras enfrentou o São Paulo, no último domingo (18), no Allianz Parque, pelo campeonato Brasileiro e Gustavo Gómez passa a ser um dos cinco zagueiros com maior número de jogos defendendo a equipe paulista na história do clube.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Palmeiras

O zagueiro chegou no Verdão no meio de 2018, de empréstimo do Milan-ITA. E já acumulou 312 jogos defendendo a camisa alviverde. Gómez empatou com zagueiro Alfredo Mostarda em número de partidas, abaixo apenas de Junqueira (337 jogos), Cléber (375 jogos), Luís Pereira (576 jogos) e Valdemar Carabina (595 jogos).

O jogador também lidera os rankings de capitães com mais títulos, somando 9. Além de ser o zagueiro que mais marcou pelo Verdão, acumulando 37 gols.

Gustavo Gómez entra para ranking histórico no Palmeiras (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Durante seus anos no Palmeiras, Gómez recebeu propostas de clubes estrangeiros, mas seu principal objetivo é conquistar títulos, algo que veio sendo alcançado nos campeonatos brasileiros, e que a parte financeira fica em segundo plano. Seu contrato com o Verdão até o final de 2026.

O Palmeiras enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira (21), no Allianz Parque, pelo jogo de volta da Libertadores.