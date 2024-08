Torcedores do Vasco se desesperam com gol de Bolasie, do Criciúma: ‘Nosso pai’

Yannick Bolasie em ação pelo Criciúma (Foto: Lucas Gabriel Cardoso/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 16:36 • Rio de Janeiro (RJ)

O gol de Yannick Bolasie que abriu o placar para o Criciúma diante do Vasco levou torcedores cruz-maltinos à loucura na web. O congolês fez grande jogada, lançando a bola para Allano e invadindo a área para finalizar e balançar as redes.

🚨 Clique para assistir no Premiere

➡️ Rafael Paiva explica ausência de Vegetti em Vasco x Criciúma: ‘Mais do que o aceitável’

O duelo entre Tigre e Gigante é válido pela 23ª rodada do Brasileirão. No primeiro turno, as equipes se enfrentaram em São Januário, com vitória dos catarinenses por 4 a 0 e show de Bolasie, que fez um gol e deu duas assistências na ocasião. Além disso, o atacante viralizou com drible no meio-campo naquela partida.

Os times se reencontraram neste domingo (18), e demorou apenas cinco minutos para o congolês voltar a castigar o Cruz-Maltino. Nas redes sociais, torcedores do clube carioca reagiram ao gol de Bolasie, desesperados pela atuação do atacante, chamado de "pai" e "pesadelo" por alguns.

Confia abaixo publicações de cruz-maltinos sobre o gol de Bolasie em Criciúma x Vasco:

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

✅ FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA X VASCO

23ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 18 de agosto de 2024, às 16h;

📍 Local: Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG);

🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG);

🖥️ VAR: Wagner Reway (ES).

⚽ ESCALAÇÕES:

CRICIÚMA (Técnico: Cláudio Tencati)

Gustavo; Claudinho, Rodrigo Fagundes, Ángel e Trauco; Newton e Meritão; Allano, Marquinhos e Fellipe Mateus; Bolasie.

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Léo, Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Payet, David, Adson, Rayan.