Agenda do Ceará hoje (23/08/2025); curtinhas do L!

O Ceará visita o Grêmio neste sábado (23), a partir das 21h (de Brasília), valendo pela 21ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro é o décimo colocado no torneio, com 25 pontos.
Agenda: Grêmio x Ceará
O Ceará perdeu para o Bahia por 1 a 0 na última quarta-feira (20), valendo pela semifinal da Copa do Nordeste. Tiago, nos acréscimos do 2º tempo, garantiu a classificação dos mandantes.
Buscando virar a chave, o Vovô encara o Grêmio neste sábado (23), às 21h (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Léo Condé deve ter retornos importantes no time titular.
➡️ Ceará deve ter retornos contra o Grêmio; veja provável escalação
Futebol de base
O sub-17 do Ceará derrotou o Anjos do Céu-CE por 2 a 1 no último sábado (16), pelo Campeonato Cearense da categoria. O próximo jogo será contra o Floresta, no dia 30 (sábado), às 9h30 (de Brasília).
O sub-20 venceu o QFC-RN por 2 a 0 na terça-feira (19), pela Copa do Nordeste da categoria. Assim, o time obteve vaga nas quartas do torneio. O adversário será o Sport, na quarta-feira (27), às 15h (de Brasília).
➡️ Joias do Lance!: conheça o centroavante que é promessa do Ceará
Futebol feminino
O time feminino profissional do Ceará não possui compromissos neste sábado (23). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino.
Próximos jogos do Ceará
- 23/08 - 21h - Grêmio x Ceará - Campeonato Brasileiro
- 30/08 - 16h - Ceará x Juventude - Campeonato Brasileiro
- 14/09 - a definir - Vasco x Ceará - Campeonato Brasileiro
- 21/09 - a definir - Ceará x Bahia - Campeonato Brasileiro
- 28/09 - a definir - São Paulo x Ceará - Campeonato Brasileiro
