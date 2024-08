Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 18/08/2024 - 20:53 • São Paulo (SP)

Após a confusão no clássico entre Palmeiras e São Paulo, válido pelo Brasileirão, o meia-atacante Lucas Moura foi o único jogador a falar com a imprensa. O camisa 7 do Tricolor comentou a briga no Allianz Parque e o clima quente no jogo deste domingo (18), em que o Tricolor perdeu por 2 a 1.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- Sobre a confusão, não sei como começou, não sei como terminou. Estava ali no campo esperando acalmar os ânimos pra voltar para o vestiário, enfim, isso às vezes acontece no futebol brasileiro. É uma pena - disse o meia-atacante Lucas Moura.

- Clássico é clássico. É um jogo à parte, independentemente do momento de cada equipe, é sempre como se fosse uma final. Então, os ânimos estão à flor da pele, todo mundo cabeça quente, é assim, faz parte, a gente lamenta a confusão, claro, jogo pegado, às vezes uma confusão, outra ali dentro do campo, faz parte, agora essa confusão após o jogo a gente lamenta, né? - completou o camisa 7.

➡️ Veja a classificação atualizada do Brasileirão 2024

Agora, o São Paulo vira sua chave e volta suas forças para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Na quinta-feira (22), o time comandado por Luis Zubeldía recebe o Nacional-URU, no Morumbis. A primeira partida, em Montevidéu, terminou empatada e sem gols.