Quantos torneios a Conmebol vai organizar em 2025? Veja a lista

O calendário do futebol da América do Sul começou no último dia 23 de janeiro, com o Campeonato Sul-Americano Sub-20, em andamento na Venezuela até 16 de fevereiro. É apenas o primeiro de uma série de torneios que a Conmebol organiza em 2025 com clubes e seleções de diferentes categorias.

Nos 9 anos de gestão do paraguaio Alejandro Domínguez como presidente da Conmebol, o de 2025 fica marcado pela diversidade de competições masculinas e femininas. São 13 torneios confirmados no calendário da Conmebol (veja a lista detalhada abaixo), que vão do Sub-17 até o profissional no futebol, no futebol de areia e no futsal.

Dessa lista não fazem parte as eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo, tanto feminina quanto masculina, porque esses eventos são organizados pela Fifa, com apoio da entidade continental.

Semana que vem, começa a Fase Preliminar da Conmebol Libertadores; e, em março, a da Conmebol Sul-Americana, as duas principais competições de clubes do continente. As finais de cada uma delas acontecerão em novembro. O sorteio da fase de grupos será realizado na semana de 19 de março, com a data exata a ser confirmada.

A Conmebol Recopa será jogada pelos campeões continentais de 2024: o argentino Racing (ganhador da Sul-Americana) e o Botafogo (vencedor da Libertadores). Acontecerá novamente em sistema de ida e volta, também em fevereiro, nos dias 20, em Buenos Aires, e 27, no Rio de Janeiro.

A Copa América de Futebol Feminino, entre julho e agosto, no Equador, pela primeira vez não classificará para a Copa do Mundo Feminina da Fifa. Pela primeira vez, as vagas para a Copa do Mundo, em 2027 no Brasil, serão decididas em eliminatórias próprias, organizadas pela Fifa, como acontece com a competição masculina.

Também estão no calendário de torneios da Conmebol para 2025 a Copa América de Futebol de Areia, em Iquique, no Chile, e a Copa América Feminina de Futsal, em Sorocaba (SP).

Além dos torneios, a Conmebol também vai sediar em 2025, entre 13 e 15 de maio, o 75º Congresso Ordinário da Fifa. O evento anual reunirá, em Assunção, representantes das seis Confederações continentais e das 211 federações filiadas à entidade máxima do futebol. O evento será realizado em colaboração entre a Conmebol, a Fifa, o Governo da República do Paraguai e a Associação Paraguaia de Futebol (APF).

- Quando paro para olhar esses 9 anos de gestão, vejo uma transformação. Continuo com confiança e seguro de que estamos no caminho certo. Em 9 anos, o futebol sul-americano mudou, mudaram os projetos, os valores, a infraestrutura, os recursos, a cultura e a função estratégica dos dirigentes - afirmou ao Lance! o presidente da Conmebol, o paraguaio Alejandro Domínguez, que, no último dia 26 de janeiro, completou 9 anos no cargo, após duas reeleições.

Confira os torneios da Conmebol em 2025

Sul-Americano Sub-20: 23 de janeiro a 16 de fevereiro (Venezuela) Conmebol Libertadores: 4 de fevereiro a 29 de novembro (em dez países) Conmebol Recopa: 20 e 27 de fevereiro (Buenos Aires e Rio de Janeiro) Copa América de Futebol de Praia: 22 de fevereiro a 2 de março (Iquique, Chile) Conmebol Sul-Americana: 4 de março a 22 de novembro (em dez países) Conmebol Libertadores Sub-20: 1º a 16 de março (Paraguai) Copa América Feminina de Futsal: 22 a 30 de março (Sorocaba, SP, Brasil) Sul-Americano Sub-17: 27 de março a 12 de abril (Colômbia) Sul-Americano Sub-17 Feminino: 1º a 25 de maio (Colômbia) Conmebol Libertadores de Futsal: 25 de maio a 1º de junho (Paraguai) Copa América Feminina: 12 de julho a 2 de agosto (Equador) Conmebol Libertadores Feminina de Futsal: 10 a 17 de agosto (Paraguai) Conmebol Libertadores Feminina: 2 a 18 de outubro (Argentina)