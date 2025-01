CONMEBOL divulga tabela da Copa América Feminina de Futsal no Brasil

A CONMEBOL divulgou a tabela de jogos da Copa América Feminina de Futsal 2025, que será disputada no Brasil. O torneio será realizado em março, e vai classificar três seleções para a primeira Copa do Mundo, nas Filipinas. Em apuração do Lance! a competição continental será disputada em Sorocaba, na casa do Magnus, atual campeão da Libertadores de Futsal.

A partida de abertura será entre Peru e Uruguai, no sábado, 22 de março, às 13h15, em partida pelo grupo B da competição. O Brasil estreia no mesmo dia, contra a Bolívia. A final será realizada no domingo (30), com o horário a definir. A Copa América dará três vagas para a primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal, nas Filipinas.

Em apuração do Lance!, a Copa América Feminina de Futsal 2025 será disputada em Sorocaba, interior de São Paulo, na Arena Sorocaba, casa do Magnus Futsal. A equipe paulista é o atual campeão da Libertadores de Futsal.

VEJA OS GRUPOS E OS JOGOS DA COPA AMÉRICA FEMININA DE FUTSAL 2025

Grupos:

A: Brasil, Venezuela, Paraguai, Bolívia e Equador

B: Argentina, Colômbia, Uruguai, Chile e Peru

JOGOS:

Fase de Grupos

Sábado, 22 de março

13.15 Peru - Uruguai 15.30 Argentina - Chile 17.45 Equador - Paraguai 20.00 Brasil - Bolívia Folga: Venezuela e Colômbia

Domingo, 23 de março

13.15 Chile - Colômbia 15.30 Peru - Argentina 17.45 Bolívia - Venezuela 20.00 Equador - Brasil Folga: Paraguai e Uruguai

Segunda-feira, 24 de março

13.15 Chile - Peru 15.30 Colômbia - Uruguai 17.45 Bolívia - Equador 20.00 Venezuela - Paraguai Folga: Brasil e Argentina

Quarta-feira, 26 de março

13.15 Colômbia - Peru 15.30 Uruguai - Argentina 17.45 Venezuela - Equador 20.00 Paraguai - Brasil Folga: Bolívia e Chile

Quinta-feira, 27 de março

13.15 Uruguai - Chile 15.30 Argentina - Colômbia 17.45 Paraguai - Bolívia 20.00 Brasil - Venezuela Folga: Equador e Peru

Fase Final

Sábado, 29 de março

TBC 5º do Grupo A vs. 5º do Grupo B

TBC 4º do Grupo A vs. 4º do Grupo B

TBC 1º do Grupo A vs. 2º do Grupo B (Semifinal, Jogo #23)

TBC 1º do Grupo B vs. 2º do Grupo A (Semifinal, Jogo #24)

Domingo, 30 de março

TBC 3º do Grupo A vs. 3º do Grupo B

TBC Perdedor do Jogo #23 vs. Perdedor do Jogo #24 (Disputa pelo 3º lugar)

Vencedor do Jogo #23 vs. Vencedor do Jogo #24 (Final)