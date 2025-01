Para garantir o bicampeonato, a Seleção Brasileira disputará o Sul-Americano Sub-20 de 2025, que acontecerá, entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro, na Venezuela. A Conmebol divulgou, nesta quarta-feira (22), os canais com os direitos de transmissão do torneio de cada país inscrito na competição. Os jogos doe Brasil poderão ser acompanhados pelo SporTV, em canal fechado.

Atual campeã, a Seleção Brasileira participará do evento buscando manter o título. O primeiro jogo do Brasil será contra a Argentina, nesta sexta-feira (24), no Estádio Misael Delgado, em Valencia. Este local sediará todas as partidas da Amarelinha na fase inicial do campeonato.

O Brasil é recordista de vitórias no Sul-Americano Sub-20 com 12 títulos. Em busca de manter o favoritismo, o segundo jogo brasileiro será contra a Bolívia no domingo (26), às 18h. A Seleção enfrentará também o Equador na quarta-feira (30), às 20h30 (de Brasília), e a Colômbia na sexta-feira (1), às 18h, finalizando sua atuação na fase de grupos.

O Grupo B, que inclui o Brasil, promete ser desafiador e testará a equipe liderada pelo técnico Ramon Menezes. Vale destacar, também, que todas as partidas da Seleção Brasileira Sub-20 serão transmitidas pelo SporTV, em canal fechado.

Além disso, o Grupo A conta com Venezuela, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru. Estas seleções, com forte tradição no futebol juvenil, competirão pelo avanço ao hexagonal final. As três melhores equipes de cada grupo disputarão o título e quatro vagas para a Copa do Mundo da categoria, agendada para ocorrer no Chile, entre os dias 27 de setembro a 19 de outubro.

