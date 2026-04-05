Futebol Nacional

Qual foi o resultado do jogo entre Vasco e Botafogo?

Alvinegro superou o Cruz-Maltino em duelo válido pela 10ª rodada do Brasileirão em São Januário

Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/04/2026
00:53
Vasco e Botafogo se enfrentaram pela 10ª rodada do Brasileirão (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Folhapress)
Vasco e Botafogo se enfrentaram pela 10ª rodada do Brasileirão (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Folhapress)
O resultado do jogo entre Vasco e Botafogo foi 2 a 1 para o Botafogo. O Cruz-Maltino abriu o placar com David, mas Villalba igualou de cabeça e Matheus Martins marcou um golaço para garantir a vitória alvinegra, de virada, em São Januário. Veja com detalhes como foi o jogo!

Relacionadas

Como foi o jogo?

O primeiro tempo foi bastante disputado. O Vasco controlou a maior parte da etapa inicial, explorando principalmente o lado esquerdo com a dobradinha entre Cuiabano e Andrés Gómez, mas encontrou dificuldades no último passe e criou poucas chances claras. O Botafogo cresceu no final da etapa, levando perigo em alguns contra-ataques, mas pecou nas finalizações. Houve ainda polêmica com a arbitragem em um lance de contra-ataque: os jogadores alvinegros pediram expulsão, mas o árbitro aplicou apenas cartão amarelo.

Na segunda etapa, o Vasco voltou melhor e abriu o placar com David, após cruzamento preciso de Puma. Com São Januário pulsando, parecia que o Cruz-Maltino garantiria a vitória, mas o Botafogo reagiu rapidamente: Villalba empatou de cabeça e, pouco depois, Matheus Martins marcou um golaço em cobrança rápida de falta para virar o jogo. O Vasco ainda tentou o empate com Spinelli e Nuno Moreira, mas não conseguiu, e os três pontos ficaram com o Glorioso.

Veja os melhores momentos de Vasco x Botafogo

O que vem por aí?

O Vasco volta a campo já na terça-feira (7), às 19h (de Brasília), para enfrentar o Barracas Central, da Argentina, pela estreia da Sul-Americana. Já o Botafogo também estreia na competição na quinta-feira (9), às 19h (de Brasília), contra o Caracas, da Venezuela, no Estádio Nilton Santos.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X BOTAFOGO
BRASILEIRÃO - 10ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 4 de abril de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: Sportv e Premiere
🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)
🖥️ VAR: Rodrigo D´Alonso Ferreira (SC)
Gols: David (VAS), Villalba (BOT) e Matheus Martins (BOT)
Cartões amarelos: Saldivia (VAS), Junior Santos (BOT), Puma (VAS) e Ferraresi (BOT)
Cartões vermelhos:

Escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Tchê Tchê (Marino); Rojas (Nuno Moreira), Andrés Gómez e David (Spinelli).

Escalação do Botafogo

Raul, Vitinho, Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles (Caio Roque); Allan (Newton), Edenílson (Montoro) e Danilo; Matheus Martins, Júnior Santos (Villalba) e Arthur Cabral (Kadir).

