MELHORES MOMENTOS: Botafogo cala São Januário, vira sobre o Vasco e vence clássico com golaço no fim
Após sair atrás com gol de David, Glorioso reage no segundo tempo com Villalba e Matheus Martins e garante vitória de virada fora de casa
O Botafogo mostrou força e poder de reação ao vencer o Vasco por 2 a 1, de virada, na noite deste sábado (4), em São Januário. Após sair atrás no placar com gol de David, o Alvinegro cresceu na etapa final e contou com Villalba e Matheus Martins — autor de um golaço — para garantir três pontos em um clássico marcado por intensidade, reclamações de arbitragem e emoção até o fim.
Como foi Vasco x Botafogo?
Um primeiro tempo bastante disputado em São Januário. O Gigante da Colina controlou a primeira metade da etapa inicial, enquanto o Glorioso cresceu na parte final. As jogadas do Vasco se concentraram, em sua maioria, pelo lado esquerdo, com a dobradinha entre Cuiabano e Andrés Gómez. Apesar disso, o Cruz-Maltino encontrou dificuldades no último passe e pouco criou em termos de chances claras de gol. Já o Botafogo levou perigo em alguns contra-ataques, mas pecou nas finalizações e não conseguiu abrir o placar.
Os jogadores do Alvinegro reclamaram bastante da arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhães em um lance de contra-ataque. Na jogada, Matheus Martins adiantou a bola, Saldivia errou o bote e cometeu a falta. Os botafoguenses pediram a expulsão, alegando chance clara de gol e que o zagueiro seriq o último homem, mas o árbitro optou por aplicar apenas o cartão amarelo.
O Vasco voltou melhor para a segunda etapa. Logo no início, Tchê Tchê recebeu dentro da área, deixou três marcadores para trás com um único corte, mas acabou finalizando para fora.
A resposta, porém, não demorou. O Gigante da Colina abriu o placar em boa jogada pela direita: Puma cruzou na medida, e David apareceu livre no segundo pau para empurrar para as redes.
Com São Januário pulsando, o cenário indicava uma vitória do Cruz-Maltino. No entanto, após boa chegada do Botafogo, Caio Roque cruzou e encontrou Villalba na área. O atacante, que havia entrado no início do segundo tempo, encobriu Léo Jardim de cabeça e deixou tudo igual.
E a reação alvinegra não parou por aí. Após cobrança rápida de falta, Matheus Martins avançou com liberdade pela direita, soltou uma pancada e marcou um golaço.
O Vasco ainda teve chances de empatar, principalmente com Spinelli e Nuno Moreira, mas não conseguiu converter as oportunidades — e os três pontos ficaram com o Glorioso.
O que vem por aí?
O Vasco volta a campo já na terça-feira (7), às 19h (de Brasília), para enfrentar o Barracas Central, da Argentina, pela estreia da Sul-Americana. Já o Botafogo também estreia na competição na quinta-feira (9), às 19h (de Brasília), contra o Caracas, da Venezuela, no Estádio Nilton Santos.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X BOTAFOGO
BRASILEIRÃO - 10ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 4 de abril de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: Sportv e Premiere
🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)
🖥️ VAR: Rodrigo D´Alonso Ferreira (SC)
Gols: David (VAS), Villalba (BOT) e Matheus Martins (BOT)
Cartões amarelos: Saldivia (VAS), Junior Santos (BOT), Puma (VAS) e Ferraresi (BOT)
Cartões vermelhos:
Escalação do Vasco
Léo Jardim; Puma, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Tchê Tchê (Marino); Rojas (Nuno Moreira), Andrés Gómez e David (Spinelli).
Escalação do Botafogo
Raul, Vitinho, Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles (Caio Roque); Allan (Newton), Edenílson (Montoro) e Danilo; Matheus Martins, Júnior Santos (Villalba) e Arthur Cabral (Kadir).
