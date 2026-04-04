PC Oliveira aponta erro capital da arbitragem em Vasco x Botafogo

O especialista Paulo César de Oliveira apontou um erro capital da arbitragem no clássico entre Vasco x Botafogo, deste sábado (4), em São Januário, pela 10ª rodada do Brasileirão. A polêmica aconteceu durante o primeiro tempo da partida.

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O cronômetro marcava 41 minutos, quando Saldivia precisou parar Matheus Martins com um carrinho por trás. O atacante do Glorioso arrancava livre em direção ao gol de Leonardo Jardim quando foi interrompido pela falta.

Em campo, os jogadores do Botafogo pediram a expulsão do zagueiro do Vasco. Contudo, o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães aplicou apenas um cartão amarelo como advertência. Na transmissão da partida, pelo Premiere, o narrador Luiz Carlos Júnior expôs a opinião de PC Oliveira.

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— Na opinião do nosso especialista de arbitragem era para cartão vermelho. Era uma chance clara de gol para o Botafogo. A cobertura estava muito distante e não chegaria na visão de Paulo César de Oliveira — disse Luiz Carlos Júnior.

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Como foi Vasco x Botafogo?

Texto por: Pedro Cobalea

Um primeiro tempo bastante disputado em São Januário. O Gigante da Colina controlou a primeira metade da etapa inicial, enquanto o Glorioso cresceu na parte final. As jogadas do Vasco se concentraram, em sua maioria, pelo lado esquerdo, com a dobradinha entre Cuiabano e Andrés Gómez. Apesar disso, o Cruz-Maltino encontrou dificuldades no último passe e pouco criou em termos de chances claras de gol. Já o Botafogo levou perigo em alguns contra-ataques, mas pecou nas finalizações e não conseguiu abrir o placar.

Os jogadores do Alvinegro reclamaram bastante da arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhães em um lance de contra-ataque. Na jogada, Matheus Martins adiantou a bola, Saldivia errou o bote e cometeu a falta. Os botafoguenses pediram a expulsão, alegando chance clara de gol e que o zagueiro seriq o último homem, mas o árbitro optou por aplicar apenas o cartão amarelo.

O Vasco voltou melhor para a segunda etapa. Logo no início, Tchê Tchê recebeu dentro da área, deixou três marcadores para trás com um único corte, mas acabou finalizando para fora.

A resposta, porém, não demorou. O Gigante da Colina abriu o placar em boa jogada pela direita: Puma cruzou na medida, e David apareceu livre no segundo pau para empurrar para as redes.

Com São Januário pulsando, o cenário indicava uma vitória do Cruz-Maltino. No entanto, após boa chegada do Botafogo, Caio Roque cruzou e encontrou Villalba na área. O atacante, que havia entrado no início do segundo tempo, encobriu Léo Jardim de cabeça e deixou tudo igual.

E a reação alvinegra não parou por aí. Após cobrança rápida de falta, Matheus Martins avançou com liberdade pela direita, soltou uma pancada e marcou um golaço.

O Vasco ainda teve chances de empatar, principalmente com Spinelli e Nuno Moreira, mas não conseguiu converter as oportunidades — e os três pontos ficaram com o Glorioso.

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