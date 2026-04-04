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Mosaico em clássico entre Vasco e Botafogo viraliza: 'Provocação'

Equipes se enfrentam pela 10ª rodada do Brasileirão

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Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/04/2026
21:12
Atualizado há 34 minutos
Vasco recebe o Botafogo, em São Januário, pela décima rodada do Brasileiro
imagem cameraSão Januário recebe o confronto entre Vasco e Botafogo (Foto: Pedro Cobalea / Lance!)
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Vasco e Botafogo se enfrentam neste sábado (4), em São Januário, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na entrada das equipes em campo, a torcida do Cruz-Maltino realizou a montagem de um mosaico que viralizou nas redes sociais. Saiba onde assistir!

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A arte 3D foi exposta no setor social do estádio. A parte de fundo do mosaico foi composta com a numeração de 1898 e 1970 em referência a história do Cruz-Maltino. O principal destaque ficou para a provocação ao rival.

A frente do mosaico foi retratada por uma caveira, em referência a torcida organizada do clube, e resultados históricos do confronto. Em tom de provocação, a frase "Botafogo é bairro" também fez parte da composição. Veja a repercussão abaixo:

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Veja as reações ao mosaico em Vasco x Botafogo

Escalações de Vasco x Botafogo

✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X BOTAFOGO
BRASILEIRÃO - 10ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 4 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: Sportv e Premiere
🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)
🖥️ VAR: Rodrigo D´Alonso Ferreira (SC)

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Com isso, o Botafogo está escalado com: Raul, Vitinho, Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles; Allan, Edenilson e Danilo; Matheus Martins, Júnior Santos e Arthur Cabral.

Do outro lado, o Vasco, do técnico Renato Gaúcho, vai a campo com: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Barros, TchÊ Tchê e Thiago Mendes; Andrés Gómez e David.

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