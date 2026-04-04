Escalação de Renato Gaúcho para Vasco x Botafogo vira assunto: 'Não entendi'

Vasco e Botafogo fazem clássico carioca a partir das 21h (de Brasília), em São Januário, em jogo válido pela 10ª rodada do Brasileirão. Renato Gaúcho tenta manter a invencibilidade no comando da equipe, que já dura cinco partidas.

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Entre as principais novidades estão os retornos de jogadores que estavam a serviço de suas seleções na última Data Fifa. O atacante Andrés Gómez e o lateral Puma Rodríguez voltam á titularidade. No caso do colombiano, ele ainda cumpria suspensão e não poderia atuar mesmo que tivesse retornado antes, situação agora regularizada.

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Já a outra mudança seria a saída do português Nuno, pelo meio-campista Rojas, que ganha a posição a posição que já vinha sendo disputada entre os dois. Nas redes sociais, alguns torcedores comemoraram a decisão, afirmando que o português merecia o banco, e outros não entenderam a mudança.

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Veja os comentários:

Escalação do Vasco:

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes, Tchê Tchê e Johan Rojas; Andrés Gómez e David.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X BOTAFOGO

BRASILEIRÃO - 10ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 4 de abril de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: São Januário

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere

🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)

🖥️ VAR: Rodrigo D´Alonso Ferreira (SC)

Escalação do Vasco

Léo Jardim, Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Andrés Gómez e David. Técnico: Renato Gaúcho.

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Escalação do Botafogo

Raul, Vitinho, Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles; Allan, Edenilson e Danilo; Matheus Martins, Júnior Santos e Arthur Cabral.Técnico: Rodrigo Bellão (interino).

Andrés Gómez em treino do Vasco (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

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