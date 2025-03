Pitaco do Guffo: qual é o time mais eficiente do Brasileirão?

Começou o Campeonato Brasileiro da primeira divisão, aquele que por muitos é considerado o campeonato mais disputado do mundo. Se os favoritos de sempre seguem favoritos (Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG), há uma lista de equipes que tem possibilidade de quebrar esse favoritismo com eficiência. Afinal, qual é o time mais eficiente do Brasileirão?

Dentro da análise de dados no futebol, a busca de correlações é sempre um caminho interessante pra gente buscar respostas. E eu correlaciono as médias de gol esperado (xG) por finalização com as de gols marcados das equipes da Série A, no período prévio ao Brasileirão. Pra gente entender como as equipes chegam pro torneio (então, não estão incluídos os dados da primeira rodada).

Conhece os Gols Esperados (xG)?

O índice de performance que mais se popularizou nos últimos anos é o Gol Esperado, o famoso Expected Goal (xG). Se trata de uma métrica que traz a probabilidade de que uma finalização seja gol, a partir de uma comparação binária das características daquela finalização em relação a uma enorme base de finalizações do passado.

Em 2016 eu lancei o primeiro modelo de Gol Esperado do futebol brasileiro, o Quase Gol, uma plataforma que permite medir em tempo real o xG das finalizações do jogo. É gratuito para uso público. O Gol Esperado é uma métrica super confiável e que permite uma leitura qualitativa do jogo

Os perigosos e os inofensivos

A correlação que eu quero é pra responder à pergunta: quem tem as melhores chances termina marcando mais gols? Ou seja, os times que tem uma média de xG por finalização mais alta, significa que as chances criadas tem mais probabilidade de ser gol. Mas será que elas são convertidas realmente?

Correlação aponta times mais eficientes e menos perigosos do campeonato

Assim, vemos que Flamengo, Grêmio e Bahia são os times que chegam pro Brasileirão como mais perigosos ofensivamente, produzindo chances altas em probabilidade e convertendo-as em gols. Pode-se dizer que são times perigosos. Nessa mesma pegada, um pouco atrás, Corinthians, Inter, Atlético-MG, Ceará e Mirassol também são perigosos.

Atenção para Palmeiras, Santos e Vitória, que são times difíceis de enfrentar por marcarem mais gols do que o esperado, convertendo muito com chances de baixo xG. Botafogo e Bragantino são mais ineficientes, criando chances altas mas não convertendo em gols. E o Sport é o único time que chega no Brasileirão como mais inofensivo, criando chances baixas e convertendo menos gols. Com essa correlação já podemos ter uma ideia de qual é o time mais eficiente do Brasileirão.