Flamengo alcança feito inédito com vitória sobre o Chelsea; veja

FILADÉLFIA (EUA) - Com extrema superioridade, o Flamengo mostrou sua força no Lincoln Financial Field e venceu o Chelsea pelo placar de 3 a 1 nesta sexta-feira (20), pela segunda rodada do Grupo D do Mundial de Clubes da Fifa. O jogo nos Estados Unidos carrega feitos importantes além do triunfo.

A Opta, especializada em dados estatísticas, detalhou os cenários alcançados pelo Rubro-Negro contra os ingleses, usando como comparação jogos de times Conmebol contra Uefa. A vitória deixou o time de Filipe Luís na liderança da chave.

Conforme os dados, esta foi a primeira vitória de virada de um time da Conmebol contra um adversário da Uefa no Mundial de Clubes da Fifa, incluindo o formato anterior. No Intercontinental entre times da Europa e América do Sul, a última virada sul-americana havia sido em 1992, na vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o Barcelona.

O Flamengo também se tornou o segundo time não europeu a fazer três gols e superar um adversário da Uefa no Mundial de Clubes da Fifa. O primeiro foi o Vasco, em 2000, na vitória por 3 a 1 sobre o Manchester United.

Os gols da partida foram marcados por Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yan - Pedro Neto, no início do jogo, abriu o placar. O Rubro-Negro volta a campo na próxima terça-feira (24), às 22h (de Brasília), contra o LAFC.