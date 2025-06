Memphis dispara contra Neto em nova música: ‘Pagando de doido’

Memphis lançou uma nova música chamada "São Paulo Freestyle". O camisa 10 do Corinthians também possui uma carreira como rapper e, desde que chegou ao Timão, faz músicas sobre seu cotidiano no Brasil. Em seu último lançamento, provocou o ex-jogador, e apresentador, Neto.

continua após a publicidade

A relação entre o comunicador, e ídolo do Timão, com Memphis teve alguns atritos. Nesta temporada, Neto criticou o holandês após a eliminação na Pré-Libertadores para o Barcelona de Guayaquil, em março. Na ocasião, afirmou que o camisa 10 priorizava sua carreira musical.

Em "São Paulo Freestyle", Memphis disparou contra o comunicador: “Neto pagando de doido, vai ver é paixão pelo game. Ou cada vez que mancha meu nome, suas contas estão sendo pagas.”

continua após a publicidade

Neto, além de apresentador, é considerado um ídolo do Timão e conquistou o Brasileirão de 1990 com a camisa alvinegra.

Memphis lançou nova música (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Carreira na música

A primeira vez que Memphis lançou um single foi em 2018. Desde então lançou um álbum, em 2020, denominado "Heavy Stepper", com nove músicas. Curiosamente, uma das mais ouvidas se chama "2 Corinthians 5:7".

Neste ano, lançou um EP com MC Hariel, famoso artista do funk e torcedor do Corinthians declarado. Entre as músicas, fez uma especialmente para o Timão, chamada "Peita do Coringão". A divulgação oficial foi no dia 17 de fevereiro.

continua após a publicidade

A música ganhou um clipe em março, que apresenta diversos momentos do jogador com a camisa do Timão e faz alusão ao título do Paulistão, conquistado nesta temporada. A canção "São Paulo Freestyle" está disponível no canal do jogador no Youtube.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Xodó do Corinthians

Memphis chegou ao Timão em setembro do último ano. Desde então, disputou 42 jogos, marcou 13 gols e deu 14 assistências. Querido pela Fiel, conquistou o título do Paulistão nesta temporada, encerrando um jejum de seis anos sem conquistas do Corinthians.