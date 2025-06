Corinthians prevê risco de ação judicial da Nike em disputa com Adidas

O Corinthians vive dias intensos de negociações com fornecedores esportivos. A Adidas aumentou o valor das luvas na proposta e agradou a diretoria. A atual gestão, que assumiu o clube após o afastamento provisório de Augusto Melo, mantinha o compromisso de esperar a Nike, atual patrocinadora, mas a negociação mudou de figura nos últimos dias.

continua após a publicidade

Segundo informações do 'Uol', a oferta atual da fornecedora alemã gira em torno de R$ 85 milhões em luvas, para um contrato de dez anos. A Nike, que possui contrato vigente até 2029, ainda não oficializou uma proposta para superar os valores oferecidos.

A tendência é que Osmar Stábile, presidente interino do Corinthians, negocie com ambas as fornecedoras neste final de semana.

Corinthians possui contrato até 2029 (Foto: Divulgação/Nike)

Possíveis riscos

Interlocutores ouvidos pelo Lance! afirmam que o CORI (Conselho de Orientação) avaliou a apresentação da proposta da Adidas. Um dos pontos negativos mencionados pela gestão foi a falta de ajustes nos valores apresentados, que não consideram a inflação da década.

continua após a publicidade

O órgão apenas sinaliza possíveis adversidades no contrato, mas a decisão final cabe à diretoria. A nova gestão alega que a equipe de Augusto Melo não havia avaliado os riscos de uma rescisão antecipada com a Nike e, além disso, violou uma cláusula que impedia negociações com outra fornecedora, divulgando essa informação publicamente.

Há uma preocupação interna de que, em vez de igualar a proposta da Adidas, a Nike entre com uma ação jurídica contra o Corinthians. Neste caso, foi sugerido que a diretoria inclua uma contrapartida para que a nova fornecedora banque as despesas de um possível litígio com a empresa norte-americana.

continua após a publicidade

A insatisfação com a Nike já é antiga. Em junho de 2024, o CORI solicitou a revisão do contrato com a empresa. Durante a gestão de Roberto de Andrade, a Nike antecipou verbas ao clube, mas, em contrapartida, incluiu uma cláusula de rompimento unilateral no acordo, que impedia o Corinthians de solicitar a rescisão do contrato.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Um dos pontos levantados é a falta de fornecimento de uniformes aos lojistas, o que prejudica a comercialização das camisas do Corinthians e ainda eleva seu preço.