Invicto há cinco jogos e de volta ao G4, o Coritiba está forte na disputa para retornar à Série A do Brasileirão. A defesa, melhor do campeonato, liderada por Maicon, é um dos pilares do time, que foi vazada somente seis vezes e tem média de apenas meio gol sofrido por jogo na competição. Neste domingo (22), em confronto direto pela zona de acesso, o Coxa recebe o Cuiabá podendo alcançar a maior sequência invicta do clube desde fevereiro de 2023.

continua após a publicidade

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Para o zagueiro Maicon, um dos líderes da equipe e invicto com a camisa do Coxa em nove jogos, o empenho dos atacantes para defender tem feito a diferença.

- Nosso time encontrou uma identidade de jogo e os atletas de frente têm muito mérito [na defesa menos vazada]. Agora, dentro de casa, não vai ter jeito. Vamos ter que nos expor mais pra buscar esses três pontos imprescindíveis - avaliou o experiente zagueiro, titular nessa sequência invicta de cinco jogos da equipe, da qual a equipe sofreu apenas um gol.

continua após a publicidade

No jogo deste domingo, pela 13ª rodada da Série B, o Alviverde busca chegar a seis jogos de invencibilidade, marca que não atingiu nos últimos dois anos e quatro meses.

- Temos que pensar no jogo e não nas marcas em si. Até porque o empate não nos interessa. Esses números podem vir a ser bons, mas a longo prazo. O foco tem que ser o Cuiabá, a vitória dentro de casa, onde a gente vem conseguindo ter uma supremacia sobre nossos adversários - reforçou o ex-jogador do Porto, São Paulo e Vasco, e que disputa a Série B pela primeira vez em sua carreira.

continua após a publicidade

De volta ao Couto Pereira após dois empates fora, com Botafogo e Atlético Goaniense, o Coxa também busca ampliar a boa fase em seu estádio. O Alviverde venceu seus três últimos jogos em casa, sobre Avaí, América e Operário, e soma 11 jogos de invencibilidade como mandante.