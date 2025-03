O Botafogo fez uma boa estreia no Campeonato Brasileiro diante do Palmeiras, nesse domingo (30), no Allianz Parque. Mas o placar de 0 a 0 com 13 finalizações, sendo apenas cinco em direção ao gol, escancaram um problema que o time alvinegro vem enfrentando nestes primeiros meses do ano: a falta de efetividade do ataque.

➡️Técnico do Botafogo fica insatisfeito com empate, mas valoriza: 'Um grupo de campeões'

Ao fim da partida, o técnico Renato Paiva reconheceu que não estava totalmente satisfeito com o desempenho do time, apesar de se mostrar confiante para a temporada. Ele disse que procurou manter o legado de Artur Jorge, mas lembrou que perdeu dois jogadores importantes nessa transição.

— Sou uma pessoa muito honesta. Seria muito pouco inteligente chegar aqui e mudar o que estava feito em um modelo de jogo que deu dois títulos ao clube. Mas saíram dois jogadores (Luiz Henrique e Thiago Almada), meu trabalho é perceber as características dos jogadores que chegaram e perceber se dava para continuar do mesmo jeito — considerou Paiva, citando o ataque do Botafogo.

— As transições hoje (domingo) não foram mais efetivas porque a última decisão não foi a melhor. Se eu posso dizer, essa foi a pior parte da nossa atuação.

Reforços do Botafogo para meia e ataque ainda não deslancharam

Para as vagas de Luiz Henrique e Almada, o Botafogo contratou Artur e Santi Rodríguez. O primeiro ainda vem tendo atuações irregulares, enquanto o segundo começou no banco no domingo.

Dois dias antes da estreia do Botafogo no Brasileirão, Renato Paiva concedeu entrevista ao diários esportivo português "A Bola" e comentou sobre os dois jogadores.

— Não há substitutos para o Luiz Henrique e para o Almada, só há um Luiz Henrique e só há um Almada. Não vou olhar para o Artur como o novo Luiz Henrique, nem para o Santi como o novo Almada. O meu desafio é tentar que o coletivo absorva as características de quem chegou — ponderou o técnico do Botafogo.

Enquanto tenta fazer isso, o coletivo alvinegro ainda sente a falta da dupla. Um exemplo está em Igor Jesus, que este ano está com média de finalizações menor que a do ano passado — de 2,1 por jogo, ante 2,6 em 2024. Em nove partidas na atual temporada, o atacante marcou um único gol.