Quanto custa assistir todos os jogos do Brasileirão? Veja valores

O Brasileirão 2025 começou no último fim de semana trazendo novidades na forma como os jogos são transmitidos. Com a divisão dos clubes entre os blocos comerciais Libra e LFU, os direitos de transmissão foram negociados separadamente, tornando mais complexo (e caro) para o torcedor que deseja acompanhar todas as partidas da competição.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

💰 Quanto custa assistir ao Brasileirão 2025?

Para um torcedor que quer ver os 10 jogos por rodada, será necessário assinar pelo menos dois serviços pagos de streaming e TV:

Premiere – canal de pay-per-view da Globo (9 jogos por rodada)

R$ 59,90 por mês no plano mensal

R$ 29,90 por mês no plano anual

Amazon Prime Video – plataforma de streaming (1 jogo por rodada)

R$ 19,90 por mês

R$ 13,90 por mês no plano anual

O valor anual, portanto, pode chegar a R$ 525 para o torcedor ter acesso a todos os jogos do Brasileirão.

Além dessas assinaturas, algumas partidas serão exibidas de forma gratuita:

TV Globo e Record – transmitem um jogo por rodada sem custos para quem tem acesso à TV aberta.

e – transmitem um jogo por rodada sem custos para quem tem acesso à TV aberta. CazéTV (YouTube) – também exibe um jogo por rodada, sem necessidade de assinatura.

O torcedor que deseja acompanhar jogos no SporTV (canal fechado do Grupo Globo) pode acessá-los por pacotes de TV por assinatura ou pelo Globoplay Premium, que custa R$ 478,80 por ano.

📺 Clubes em cada bloco

A definição dos direitos de transmissão segue a divisão dos clubes em blocos:

Libra: Palmeiras, São Paulo, Santos, Flamengo, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Grêmio, Bahia e Vitória. LFU: Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Botafogo, Fortaleza, Juventude, Sport, Ceará e Mirassol.

O Premiere transmite nove partidas por rodada, enquanto Amazon Prime Video exibe um jogo exclusivo. A TV Globo tem prioridade nas transmissões da Libra, enquanto a Record exibe um jogo das equipes da LFU – o mesmo que será mostrado na CazéTV.

continua após a publicidade

Essa nova configuração pode gerar dúvidas para os torcedores, que precisarão consultar a programação rodada a rodada para saber onde assistir seus times. Mas uma coisa é certa: quem quiser acompanhar todas as partidas do Brasileirão 2025 terá que desembolsar um bom dinheiro ao longo da temporada.