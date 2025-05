Próximo adversário do Bahia, São Paulo é pedra no sapato de Ceni

O jogo deste sábado entre Bahia e São Paulo marcará o reencontro entre Rogério Ceni e o São Paulo, time no qual fez história e é ídolo. Mesmo que tenha sido muito vencedor pelo Tricolor Paulista, Ceni carrega uma sina como técnico: nunca venceu a ex-equipe desde quando começou a atuar desta maneira.

O Lance! levantou alguns números junto ao Sofascore que chamam atenção. Foram onze reencontros de Ceni com o São Paulo como treinador. Destes, foram nove vitórias do time paulista e dois empates. Mas a pedra no sapato de Ceni não para por aí. Foram 23 gols marcados pelo Tricolor Paulista, enquanto os times de Ceni marcaram somente nove.

Pelo Campeonato Brasileiro, foram sete jogos e sete derrotas. Na Copa do Brasil, o retrospecto é um pouco menos negativo, mas ainda sem vitórias: quatro partidas, com dois empates e duas derrotas.

Reencontros de Ceni pelo Bahia

Como treinador do Bahia, Rogério Ceni encontrou o São Paulo em três ocasiões. Nas três, o Tricolor venceu todas. A mais recente aconteceu pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro no ano passado, quando o Esquadrão de Aço perdeu por 3 a 0, também na Fonte Nova.

Confira a lista de jogos de Rogério Ceni contra o São Paulo como treinador:

Fortaleza 0 x 1 São Paulo – Brasileirão 2019

São Paulo 2 x 1 Fortaleza – Brasileirão 2019

São Paulo 1 x 0 Fortaleza – Brasileirão 2020

Fortaleza 3 x 3 São Paulo – Copa do Brasil 2020

São Paulo 2 x 2 Fortaleza – Copa do Brasil 2020

Flamengo 1 x 2 São Paulo – Copa do Brasil 2020

São Paulo 3 x 0 Flamengo – Copa do Brasil 2020

São Paulo 2 x 1 Flamengo – Brasileirão 2020

Bahia 0 x 1 São Paulo – Brasileirão 2023

São Paulo 3 x 1 Bahia – Brasileirão 2024

Bahia 0 x 3 São Paulo – Brasileirão 2024

São Paulo e Bahia buscam arrancada no Brasileirão

O reencontro de Ceni e São Paulo vai além. As duas equipes buscam uma arrancada na competição. Em 13º lugar da tabela, o Tricolor Paulista soma 12 pontos. Vindo de uma derrota recente na competição, contra o Mirassol, o campeonato tem sido um problema para o time. No Brasileirão, são duas vitórias apenas, além de seis empates e dois resultados negativos. No último jogo, deixou o gramado vaiado.

Quanto ao Bahia, a equipe venceu quatro partidas, empatou três e perdeu outras três, mantendo um desempenho instável. Na tabela, está em sétimo lugar, com 15 pontos.